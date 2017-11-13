Kalp krizi geçiren genç futbolcu öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Pamukkale Fatihspor futbolcusu 16 yaşındaki Murat Taylan, arkadaşlarıyla buluştuğu parkta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Taylan, kurtarılamadı.

Denizli 2\'nci Amatör Küme takımlarından Pamukkale Fatihspor\'un futbolcusu 16 yaşındaki Murat Taylan, geçen cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, Akvadi Parkı\'nda arkadaşlarıyla buluştu. Parkta otururken fenalaşarak yere yığılan Taylan, çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Taylan, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Taylan, aynı gün, Üçler Hilal Camisi\'de kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Pamukkale Fatihspor\'un Teknik Direktörü Süleyman Daylan, futbolcusunun vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından, \'Aslan parçam melek kardeşim bir tanecik oğlum, 2001 doğumlu Murat Taylan\'ım! Senin bizleri bırakıp erken gidişin yakışmadı. Ben senin formalarına nasıl bakacağım şimdi. Nasıl o numarayı elime alacağım. Allah\'ım seni cennetine kabul eylesin. Ailene ve tüm seni sevenlerine sabır versin\' paylaşımını yaptı.



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