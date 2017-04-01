Kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Ereğli Belediyesine ait piknik alanında arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Ömer Yıldırım, kaydıraktan kayacağı sırada aniden fenalaştı.

Diğer çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kamyonetle Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan ilk incelemede çocuğun kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan anne Sibel ile baba Yener Yıldırım'ın olay olduğu sırada, bir süre önce geçirdiği kalp ameliyatı sonrası vefat eden dede İsmail Avşar'ın defin işlemleri için Kestaneci Mahallesi'ndeki mezarlıkta olduğu öğrenildi.

Ömer Yıldırım'ın dayısı Hakan Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir günde iki büyük acıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Büyük üzüntü duyduklarını ve olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirten Avşar, "Babamızı kaybettik, babamızı mezara daha koymadan yeğenim oyun parkında kaymadan önce kalbi sıkışıyor ve kalp krizinden hayatını kaybediyor. Bir günde çifte acı yaşadık. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi." dedi.

Dün defnedilen dedesinin yanında toprağa verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir oyun parkında arkadaşlarıyla oynarken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan küçük Ömer'in cenazesi, Kestaneci Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından küçük çocuğun cenazesi Kestaneci Mahallesi aile mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası bir gün önce toprağa verilen dedesi İsmail Avşar'ın yanına defnedildi.

Bu arada anne Sibel ve baba Yener Yıldırım'ın yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durduğu görüldü.