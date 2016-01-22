Kalp krizi anında ne yapmak gerekiyor?

Kişinin kalp krizi geçirdiği esnada tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı şeyler hastaya zaman kazandırır.
Kalp krizi geçirdiğini fark ettiğinizde yapmanız gerekenler şöyle:
- Telefonla mutlaka yakınlarınızı arayarak durumu haber verin.
- Bulunduğunuz yerin kapısını aralayın ve böylece yardıma gelecek olan kişinin işini kolaylaştırmış olursunuz.
- Bir bardak su ile aspirin için. Bunun dışında kesinlikle bir şey yiyip içmeye kalkmayın.
- Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırır. Bu nedenle burun deliklerinizi kapatarak kuvvetli biçimde öksürmeye çalışın.
- Pencerenizi açın ve odaya oksijen girmesini sağlayın.
- Yardım gelmesini, yatarak ya da oturarak bekleyin, ayakta beklemeyin.
- Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir. Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir. Çünkü kalp damarlarını büzer ve mevcut durumu daha da kötüleştirebilir.
Soğuk havalar neden olur mu?
Soğuk hava direkt kendisi kalp krizine neden olmaz. Ancak ani sıcak, soğuk değişimleri plak yırtılması ve krizleri tetikleyen etken olabilir. Ani soğuğa çıkma damarlarda büzüşmeye yol açarak tetikleyici faktör olabilir. Yapılan çalışmalarda kış aylarında kalp krizi riskinin yaz aylarına göre nispeten daha fazla olduğu belirlenmiştir. Kalp hastalarının ani sıcak soğuk değişimlerine karşı önlem almaları, soğuk havaya çıkarken çok iyi giyinmeleri, özellikle göğsün direk soğuk hava ve rüzgarı almamasına dikkat etmesi gerekir.
Spor kalp krizini tetikler mi?
Spor, kalp sağlığı için olumlu etkilere sahiptir. Biz hastalarımıza düzenli tempolu yürüyüş yapmalarını öneririz. Ancak ısınmadan ani yapılan yüklenme tarzı sporlar zararlı olabilir, önerilmez. Özellikle de halı sahada futbol oynamak çok risklidir. Önceden ısınmadan ani yüklenme yarar yerine zarar getirebilir. Çoğu kere yemek sonrası yapılan ve ısınmadan hırsla hali sahada ani yüklenme kalp krizlerini tetikleyebilmektedir.