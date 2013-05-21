Kalp hastalıklarının tedavisinde yeni gelişme

Bilimadamları tıkalı kalp damarlarının yerine yeni damar oluşturmanın mümkün olduğunu keşfetti.

Bu, kalp hastalarına umut olabilecek yeni bir buluş. İleri boyutta atardamar tıkanıklığı yaşayan kalp hastalarının kan dolaşımını sağlayacak yeni damarlar oluşturmasının mümkün olduğunu keşfeden tıp araştırmacılar, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde yeni bir çığır açabilir.

Kalp hastalarının, tıkalı atardamarlarının etrafında yeni damarlar oluşturarak vücuttaki kan dolaşımını sürdürmesi görülmemiş bir durum değil. Ancak bu yeni damarlar her kalp hastasında oluşmuyor.

Uzmanlar on yılı aşkın bir süredir, bazı enzimlerle hücre yenileyici hormonlar kullanarak yeni damar oluşturma yolları arıyor.

Yale Üniversitesi Kalp-Damar Araştırmaları Bölümü Başkanı ve hücre biyolojisi uzmanı doktor Michael Simons, bu yöntemlerin sadece sağlıklı kişilerde yeni damar geliştirdiğini, ancak ileri derecede kalp hastalarında işe yaramadığını söylüyor.

Bunun nedenlerini araştırmaya odaklanan Simons ve ekibi, araştırmada bir adım geri giderek, ceninlerdeki damar oluşumunu incelemiş ve bu sürecin neden kalp hastalarında gerçekleşmediğini anlamaya çalışmış.

amerikanınsesi.com'un haberine göre, Simons araştırmanın bulgularını şöyle açıklıyor: “Kan dolaşımından zarar görmüş organlar VEGFR adı verilen yapıcı bir molekül salgılıyor. NRP1 denilen başka bir molekül, protein içeren VEGFR molekülüne tutunuyor ve bu molekülü ikinci bir yapıcı molekül olan VEGFR2 ile birlikte damarlara taşıyarak iyileşme sürecini başlatıyor.”

Ancak farelerle yapılan deneylerde, uzmanlar, bu iyileşme sürecinin NRP1 molekülü hasarlı olan farelerde yetersiz kaldığını veya hiç gerçekleşmediğini görmüş.

Simons, vücutları damarları onarmayan ve yeni damar oluşturmayan kalp hastalarında hasarlı NRP1 molekülü bulunduğunu ve sorunun da bundan kaynaklandığını söylüyor.

Yale Üniversite uzmanına göre, tıkalı atardamarların yerine yeni damar üretemeyen kalp hastaları da hasarlı NRP1 molekülleri taşıyor. Simons, NRP1 molekülünün tedavi edilmesiyle yeni damar oluşumu sağlanabileceğini belirtiyor. Simons’a göre, yeni damar oluşumunun sağlanması kanserli hücreleri de yenip etkisiz hale getirebilir.

Michael Simons ve ekibinin damar oluşumu araştırmasının sonuçları, Developmental Cell adlı tıp dergisinde yayınlandı.