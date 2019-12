Kalp hastalıkları 2.5 dakikada bir can alıyor

Türk Kardiyoloji Derneği'nin Antalya'da düzenlenen ‘Kalbini Sev Kırmızı Giy' kampanyasına katılan Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, dünyada günde 120 uçak dolusu insanın, Türkiye'de ise her 2.5 dakikada 1 insanın kalp-damar hastalıkları nedeniyle öldüğünü açıkladı.



Kalp sağlığı bilinci oluşturmak için Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) tarafından Becel sponsorluğunda başlatılan ‘Kalbini Sev Kırmızı Giy' kampanyasının ilk durağı Antalya oldu. Dünyada en ölümcül hastalıkların başında gelen kalp sağlığı konusunda bilinçlenmek ve erken önlem alınmasını sağlamak amacıyla, Divan Talya Otel'de halk bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği Lipit Çalışma Grubu Üyesi olan Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, Becel Marka Sorumlusu Kerem Özösken, Diyetisyen Ceren Batmaz ve çok sayıda kalp-damar hastası ve vatandaş katıldı.



Kırmızı giyinin



Kalp-damar hastalıklarının en tehlikeli hastalıkların başında geldiğini belirten Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, erken önlem alındığında hastalıkların yüzde 80 oranında engellenebileceğini söyledi. Kampanya kapsamında farklı illere giderek kalp sağlığı bilinci oluşturmaya çalışacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Yalçınkaya, “Hastalıklara karşı erken önlem alınmasını sağlamak en büyük amacımız. `Kalbini Sev Kırmızı Giy' kampanyamızla herkesi kırmızı giymeye ve bu anlamda çevresini uyarmaya, sağlıklı bir yaşama adım atmaya çağırıyoruz'' dedi.



Günde 120 uçak dolusu insan oluyor



Dünyada her yıl 17.5 milyon kişinin, yani her gün 120 uçak dolusu kadar insanın kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Selim Yalçınkaya, “Türkiye'de her yıl 207 bin kişi kalp ve damar hastalıkları sebebiyle yaşamını yitiriyor. Bu, her 2.5 dakikada 1 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor'' dedi.



Kalp-damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en başta gelen ölüm nedeni olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yalçınkaya, “Ülkemizde ölümlerin yüzde 48'i kalp-damar hastalıklarına bağlıdır. Yılda 430 bin 459 ölümden, 205 bin 457'si kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde her 5 kişiden 2'sinde yüksek kolesterol görülüyor. Kolesterol kalp ve damar hastalıkları konusunda risk faktörlerinden sadece biri. Yapılan çalışmalar, Türkiye'de 6 milyon kişinin kolesterol düzeyinin sınırda yüksek, 2 milyon kişininkinin ise yüksek olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 53 Avrupa ülkesinde de her yıl 4.35 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir'' diye konuştu.



Prof. Dr. Yalçınkaya, kalp ve damar hastalıklarının her yıl meme kanserinin 3 katı, trafik kazalarının 47 katı kadar insanın ölmesine neden olduğunu da söyledi.



(DHA)