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Sağlık

Kalp hastalığının çaresi domates hapı mı?

Her gün bir domates hapı içmenin kalp hastalıklarını önlemede yardımcı olabileceği iddia edildi

11 Haziran 2014 16:54

İngiltere'de gerçekleştirilen küçük çaplı bir çalışma sağlam sonuçlara ulaştı. Araştırma kapsamında 72 hasta üzerinde domates hapı olarak bilinen ve domates kabuğundaki kimyasalları içerdiği belirtilen hapın etkisi incelendi.

BBC Türkçe’nin haberine göre,  araştırmanın neticesinde domates hapının kan damarlarının fonksiyonlarını arttırdığı gözlendi.

Domates hapı domatese kırmızı rengini veren ve doğan antioksidan olarak bilinen likopen içeriyor. Uzmanlar bir süredir likopenin bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyordu.

Uzmanlar ayrıca domates hapının tam olarak faydalı olduğunu ispat etmek için daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgululadı.

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