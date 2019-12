Kalp hastalığında korkutan gerçek

Sağlık Bakanlığının himayesinde bir araya gelen 5 uzmanlık derneğinin oluşturduğu “Kardiyovasküler Risk Platformu”nun, Pfizer'in katkılarıyla yürüttüğü “Kalbinizi koruyun. İçinde sevdikleriniz var” kampanyasının iki yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.



Türk Kardiyoloji Derneği başkanı Prof. Dr. Çetin Erol, yapılan ölçümlerde 35-69 yaş aralığındaki kişilerin üçte birinin kalp ve damar hastalığı açısından yüksek risk altında olduğunun, 55-64 yaş aralığında ise her iki kişiden birinin yüksek risk taşıdığının tespit edildiğini belirtti.



Dünyada en sık görülen ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıklarında Türkiye'nin özelikle kadınlarda kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerde Avrupa'da birinci sırada yer aldığını söyleyen Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:



“18 yaşın üzerinde her 3 erişkinden birinde yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunuyor. Şu anda Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları sebebiyle yılda 200 bin civarında ölüm yaşanıyor. Bu rakamın nüfusun yaşlanması ile birlikte 2020 yılına doğru yılda 400 bine yaklaşabileceği öngörülüyor. Türkiye'de her iki ölümden birinde kalp ve damar hastalıkları sorumludur. 55 yaş üzeri her iki kişiden biri ise yüksek risk altında.”



Sağlık Bakanlığı adına toplantıya katılan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seracettin Çom da kalp ve damar hastalıklarının bir numaralı ölüm ve iş görmezlik nedeni olduğunu belirterek, tüm dünyada yılda 17 milyon, ABD'de ise 2 milyon kişinin kalp ve damar hastalıklarına bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini söyledi.



Araştırma sonuçları



- Araştırma sonuçlarına göre, 35-55 yaş aralığında, sigara içmeyenlerin yüzde 16'sı kalp ve damar hastalığı açısından yüksek risk taşıyor.

- Günde 10'dan fazla sigara içenlerde bu oran yüzde 35'e yükseliyor.

- 45-54 yaş aralığında her dört kişiden biri, 55-64 yaş aralığında ise her iki kişiden biri kalp ve damar hastalığı geçirme açısından çok yüksek risk grubunda yer alıyor.

- Risk değerlendirmesi yapılan kişilerden yüzde 31'i sigara kullanıyor ve her 3 katılımcıdan birinin birinci derece akrabasında kalp ve damar hastalığı bulunuyor.

- Katılımcılardan 35-69 yaş aralığındakilerin yüzde 29'u 10 yıl içinde kalp ve damar hastalığı geçirme açısından yüksek risk taşıyor.