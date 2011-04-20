-KALP CERRAHI KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ ERZURUM (A.A) - 20.04.2011 - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli kalp damar cerrahisi asistanı, odasında ölü bulundu. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde asistan olarak görev yapan doktor Muhammet Fındık (26) nöbette hastalarını muayene ettikten sonra dinlenmek için odasına çekildi. Bu sırada, hemşire, bir hastanın muayene edileceğini bildirmek üzere Fındık'ın odasına girdi. Kanepede uzanmış ve yüzü morarmış şekilde bulunan doktorun durumunun bildirilmesi üzerine, hastanenin acil servis ve anestezi biriminde görevli doktorların müdahalesi sonucu Fındık'ın öldüğü anlaşıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fındık'ın cesedi, otopsi için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Muhammet Fındık'ın kalp krizinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.