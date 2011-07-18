-KALORİFER KAZANINDA 20.5 KİLO EROİN VAN (A.A) - 18.07.2011 - Van'dan Kilis'e giden panelvanda yüklü kalorifer kazanında, 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü ile Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mayıs ayında ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, Van'dan Kilis'e, oradan da İsrail'e uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, uyuşturucuyu temin eden V.H, A.Ö, M.A.İ. ve H.B. ile sevkıyatı gerçekleştirecek M.D. ve S.K'yı, Mayıs ayından itibaren teknik takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonunda, Afganistan'dan temin edilen uyuşturucunun panelvan tipi bir araçla Kilis'e gönderileceğini belirleyen ekipler, gece saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki İpekyolu Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu. M.D. yönetimindeki uyuşturucu yüklü aracı hareket ettiği andan itibaren izleyen ekipler, aracı İpekyolu Caddesi'nde durdurdu. Araçta yüklü bulunan kalorifer kazanının vinç yardımı ile çıkartılmasının ardından yapılan aramada, kazan içerisindeki gizli bölme içerisinde 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü M.D. ve S.K. Van'da, V.H, A.Ö, M.A.İ, H.B. ve M.D, Kilis'te gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucunun teslim edileceği İsrail uyruklu N.M. ve S.M. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldığını bildirdi.