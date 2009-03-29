Kalorifer kazanı patladı: 6 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangına müdahale etmek için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 itfaiye erinin de yaralandığı bildirildi.



Çayeli'nin Şerifli Mahallesi'nde yaşayan Bayram Usta'ya ait dairede bulunan ev tipi kalorifer kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.



Patlama sonucu çıkan yangında Bayram Usta (46), Gülay Usta (41), Hatice Muşdal (39), Sulbiye Yıldız (43) ve Refika Usta (22) yaralandı. Yaralılar, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Bu arada, yangına müdahale etmek isteyen Halil Keskin'in kullandığı Çayeli Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, aynı mahallede yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan itfaiye eri Halil Keskin (39), Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yangın, başka itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.