-KALORİFER KAZANI PATLADI: 4 YARALI DİYARBAKIR (A.A) - 23.11.2010 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın kalorifer kazanının patlaması sonucu dört kişi yaralandı, üç bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı. Sento Caddesi üzerinde bulunan Veysel Apartmanı'nın kalorifer kazanı bilinmeyen bir nedenle alev aldıktan sonra, patlama meydana geldi. Patlama sonucu, Cesur Dönmez, Fatma Kaya, İrfan Karakeçi ve Şeyhmus Dereci yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Patlama nedeniyle binada büyük hasar meydana gelirken çevredeki binalar ve bazı araçlar da hasar gördü. Emniyet yetkilileri, çökme tehlikesine karşı Veysel apartmanı ile bitişiğindeki iki binayı daha çökme tehlikesine karşın boşalttı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri patlamanın nedenini belirlemek üzere incelemelerde bulunuyor.