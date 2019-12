Kalori vergisi geliyor

New Yorklular obezite vergisiyle karşı karşıya. Eyalet yöneticileri obeziteye neden olan kalorili gıdalara vergi koymayı planlıyor. Yasayla beraber şekerli ve kalorili gıda tüketmek ekstra maliyetli hale geliyor.



Eyalet yöneticisi David Paterson, harcamaların yüzde 15’ine denk gelen yeni vergiyle hem insanların sağlığını korumayı hem de 15 milyar dolarlık bütçe açığına kaynak sağlamayı planlıyor.



New York ve Kalifoniya’da halen var olan yasaya göre içeceklerden, abur cuburdan ve şekerlemelerden vergi alınıyor. Yeni planlanan yasayla beraber, New York’da ki fast food zincirleri de menülerindeki fazla kalori içerikli gıdaları listelemek zorunda kalacak.



Paterson’un bu önerisiyle zaten alınmakta olan yüzde 7,5’lik vergiyi iki katına çıkartarak, devletin fonlarına ekstra 400 milyon dolar aktarabiliyor.

Paterson kalorili gıdalardan alacakları vergiye ek olarak, kürk ve yat gibi lüks kalemlerden alınan vergiyi de artırmayı planlıyor. Buna rağmen tüm verginin New York’lu zenginlerden alınamayacağını da ekleyen Paterson, bu nedenle gelir vergisini artırmayacaklarını belirtti.



Coca Cola ve Pepsi kızgın



Planlanan ekstra vergi önerisine, kalorili içeceklerin başında gelen Coca Cola ve Pepsi şiddetle karşı çıktı. Alkolsüz içecek piyasasının iki büyük kuruşu, ürünlerindeki kaloriler nedeniyle tüketildiği takdirde en çok vergi alınacak ürünleri üretiyor. Satışlarında azalma yaşamak istemeyen Coca Cola ve Pepsi bu nedenle öneriyi kesinlikle reddediyor.



Washington'daki the Centre for Science in the Public Interest, 2005 yılında yaptığı bir araştırma sonucunda alkolsüz içeceklerin Amerikalılar tarafından tüketilen en büyük kalori kaynağı olduğunu açıklamıştı.



Ancak Paterson içecek endüstrisinden gelen bu tepkilere henüz kayıtsız. American Beverage Association (Amerikan Meşrubat Derneği) ise yeni vergileri için bir gasp olarak nitelendirdi. Paterson’u insanların parasını gasp etmeye meraklı olduğunu belirten dernek, bu sefer sadece ailelerin değil, hükümetin de kemer sıkması gerektiğini söyledi.