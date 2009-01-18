Kalori vergisi geliyor

New Yorklular obezite vergisiyle karşı
karşıya. Eyalet yöneticileri obeziteye neden olan kalorili gıdalara
vergi koymayı planlıyor. Yasayla beraber şekerli ve kalorili gıda
tüketmek ekstra maliyetli hale geliyor.
Eyalet yöneticisi David Paterson, harcamaların
yüzde 15’ine denk gelen yeni vergiyle hem insanların sağlığını korumayı
hem de 15 milyar dolarlık bütçe açığına kaynak sağlamayı planlıyor.
New York ve Kalifoniya’da halen var olan yasaya göre içeceklerden,
abur cuburdan ve şekerlemelerden vergi alınıyor. Yeni planlanan yasayla
beraber, New York’da ki fast food zincirleri de menülerindeki fazla
kalori içerikli gıdaları listelemek zorunda kalacak.
Paterson’un bu önerisiyle zaten alınmakta olan yüzde 7,5’lik vergiyi
iki katına çıkartarak, devletin fonlarına ekstra 400 milyon dolar
aktarabiliyor.
Paterson kalorili gıdalardan alacakları vergiye ek olarak, kürk ve yat
gibi lüks kalemlerden alınan vergiyi de artırmayı planlıyor. Buna
rağmen tüm verginin New York’lu zenginlerden alınamayacağını da ekleyen
Paterson, bu nedenle gelir vergisini artırmayacaklarını belirtti.
Coca Cola ve Pepsi kızgın
Planlanan ekstra vergi önerisine, kalorili içeceklerin başında gelen
Coca Cola ve Pepsi şiddetle karşı çıktı. Alkolsüz içecek piyasasının
iki büyük kuruşu, ürünlerindeki kaloriler nedeniyle tüketildiği
takdirde en çok vergi alınacak ürünleri üretiyor. Satışlarında azalma
yaşamak istemeyen Coca Cola ve Pepsi bu nedenle öneriyi kesinlikle
reddediyor.
Washington'daki the Centre for Science in the Public Interest, 2005
yılında yaptığı bir araştırma sonucunda alkolsüz içeceklerin
Amerikalılar tarafından tüketilen en büyük kalori kaynağı olduğunu
açıklamıştı.
Ancak Paterson içecek endüstrisinden gelen bu tepkilere henüz kayıtsız.
American Beverage Association (Amerikan Meşrubat Derneği) ise yeni
vergileri için bir gasp olarak nitelendirdi. Paterson’u insanların
parasını gasp etmeye meraklı olduğunu belirten dernek, bu sefer sadece
ailelerin değil, hükümetin de kemer sıkması gerektiğini söyledi.