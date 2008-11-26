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Sağlık

Kalori kısıtlamak ömrü uzatıyor

Kaloriyi yüzde 20 oranında kısıtlamak hem uzun yaşamın hem de kanserden korunmanın anahtarı...

26 Kasım 2008 02:00

Amerikalı beslenme ve kanser uzmanı Prof. Hursting’e göre kaloriyi yüzde 20 oranında kısıtlamak hem uzun yaşamın hem de kanserden korunmanın anahtarı... 

Ömür uzatan 20 gıda!

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Yaşamınızı değiştirecek 32 öneri

Hursting, Vatan gazetesine verdiği röportajda uzun yaşamın sırlarını ve kanserden korunma yollarını anlatıyor. İşte Hursting’in röportajı:

“Profesör Hursting, yediklerimizi azaltırsak daha uzun yaşar mıyız?

Kesinlikle! Araştırmalar kaloriyi yüzde 20 azaltmanın birçok canlı türünde yaşam süresini uzattığını gösteriyor. Solucan, meyve sineği, örümcek... Farelerde normalde yediklerinin yüzde 30’u azaltıldığında yaşamlarının yüzde 20 kadar uzadığı görüldü.

2 yıl önce bilim dünyası Wisconsin maymunlarıyla sarsıldı. Konferansta tekrar gündeme getirdiğiniz Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin maymunlar üzerindeki araştırması çok ilgi çekici.... Araştırmayı bir de sizden dinleyelim.

Bu araştırmada 76 maymun inceleniyor. İkiye ayrıldılar. Bir kısmına kalorisi azaltılmış bir diyet uygulandı, diğerlerinde normal beslenmelerine devam edildi. Yaklaşık 20 yıl geçti. Kalorisi azaltılmış diyet uygulanan maymun inceliğini koruyor, tüyleri siyah. Diğeri istediği gibi beslenense şişman, tüyleri kızıllaşmış durumda...

Araştırma ne aşamada?

Hâlâ sürüyor! Bu arada normal beslenenlerden 8 maymun kanser veya diyabetten öldü. Kalori kısıtlaması yapılanların da 5’i... Maymunlar yaşlandıkça zihin, bellek, öğrenme yeteneği açısından da izleniyorlar. Maymun grupları arasındaki tüm farkları 10 yıl sonra tam olarak göreceğiz.

Kansere karşı 3 önemli uyarı

Peki, insanlar kalorisi azaltılmış bir programı tüm yaşamları boyunca uygulayabilirler mi?

Uzun dönemde zor! Bence sağlıklı bir kiloda kalmaya çalışın.

Siz Amerikalısınız. Dünyada şişman nüfusu en fazla olan ülkede, şişmanlık üzerine çalışan bir bilim adamısınız. Ülkeniz için umut var mı?

Yetişkinler için yok bence. Artık geç. Ama çocuklar için umut var. Eğer doğru beslenmenin önemini ilköğretimden başlayarak vurgularsak, umut var diyorum.

Kansere karşı korunmak için vitamin-mineral desteği konusunda ne düşünüyorsunuz?

Çok tartışmalı bir konu. Güvende olmak için günde 1 multivitamin-mineral tableti alınabilir. Ancak tek bir desteğin kanseri önleyebileceğine dair yeterli kanıt yok

Bize, kanserden korunmak için en önemli 3 öneriniz ne olur?

Az yiyin! Hareket edin! Sigara içmeyin!

Sağlıklı porsiyon ne demektir?

Son yıllarda, restoranlardaki, hatta evdeki porsiyonların miktarı fazlalaştı. Bu sebepten dolayı İngilizler, bizim normalde yemeğe alıştığımız porsiyonlarda azaltmaya gittiler. Yani daha az yemeye başladılar.

Şu testi uygulayın: Her zamanki gibi yemeğe alışık olduğunuz porsiyonda yemeği tabağa koyun. Ve ardından aşağıdaki listeyle karşılaştırın. Belki böylece fazla olan kısmı tabağınızdan çıkarmaya başlarsınız...

İdeal porsiyon oranları

Yiyecek 1 porsiyon Büyüklük

Sebze 3 çorba kaşığı Yarım tenis topu

Salata 80 gr. 1 geniş kase

Taze meyve 1 orta boy 1 tenis topu

Kurutulmuş meyve 1-1.5 çorba kaşığı 1 tenis topu

Pişirilmiş pirinç 2-3 çorba kaşığı Yarım çay fincanı

Mercimek ve fasulye 2-3 çorba kaşığı Yarım tenis topu

Fındık 2 çorba kaşığı Bir avuç

Peynir 30 gram Kibrit kutusu

Tavuk, et, balık 80 gram Bir deste oyun kağıdı

Sağlıklı kilo verme stratejisi

Kilo vermeye yardımcı olan bir başka yöntem de porsiyon boyutlarına ve birbirine oranlarına dikkat etmek. Tabağınızdaki yiyeceklerin porsiyon oranlarını ayarlamak için çok basit bir yol var. Günde beş porsiyon sebze ve meyve hedefine ulaşmak için öğünlerde tabağın üçte ikisini sebze, meyve, tam tahıllılar, bakliyat gibi yiyecekler oluşturmalı. Geriye kalan üçte birlik bölümde yağsız et, düşük yağlı süt ürünleri, tavuk ya da balık bulunmalı. Kalori miktarını kontrol altına aldıktan sonra atılacak adım daha hareketli bir yaşam biçimini tercih etmek olacaktır. Araştırmalara göre 30 yaşından sonra metabolizma yavaşlar. 50 ve 60’li yaşlarda 20’li yaşlardan daha az kaloriye ihtiyaç duyarız.

Sağlıklı bir kilodaysanız

Şu anda sağlıklı bir kiloya sahip olsanız bile yine de yiyip içtiklerinize dikkat edin. Çünkü üniversiteye gitmek, çalışma hayatına atılmak, evlenip çocuk sahibi olmak gibi yaşamınızda meydana gelebilecek olan değişiklikler, beslenme alışkanlıklarınızın da değişmesine yol açacaktır. Şekerli gıdalar yerine meyveleri ve kırmızı et yerine sebze tercih edin.

Kilo almaya başladıysanız

Birçok insan için kilo alma süreci o kadar yavaş gerçekleşir ki çoğu zaman farkına bile varamazlar. Böyle bir durumda yaşam boyu uygulayabileceğiniz değişikliklere gidin. Hızlı bir biçimde kilo vermek isteyebilirsiniz ancak bu uzun vadede bir işe yaramayacaktır. Gerçekçi ve adım adım uygulayacağınız kararlar alın. Fast food miktarını azaltın. Su ve şekersiz içecekler tüketmeye özen gösterin.

Uzun zamandır kilolu ve obezseniz

Yıllardır kilo sorunu ile yaşıyorsanız sağlıklı bir kiloya ulaşmak imkansız gibi görünebilir. Kullandığınız ilaçlar, genler ya da sağlık durumunuz kilo vermeyi zorlaştırabilir. Bu durumda kilo vermeye çalışmaktansa daha fazla kilo almamayı, sağlıklı beslenmeyi ve egzersiz yapmayı hedefleyin. Yediklerinizde gereksiz yağ ve şeker bulunmadığına dikkat edin. Kızartma, yağlı, peynirli ve kremalı soslardan uzak durun, yiyeceklerinizi baharat, sirke, hardal ve limonla tatlandırın. Alkol tüketiminizi düşürün.

Kimdir?

Profesör Dr. Stephen D. Hursting, Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde çalışıyor. Araştırmaları beslenme ve kanserin önlenmesi, şişmanlık, metabolik yollar, meme, kalın bağırsak, cilt ve pankreas kanserleri üzerinde yoğunlaşmış durumda.”

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