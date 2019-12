Kalori kısıtlamak ömrü uzatıyor

Hursting, Vatan gazetesine verdiği röportajda uzun yaşamın sırlarını ve kanserden korunma yollarını anlatıyor. İşte Hursting’in röportajı:Kesinlikle! Araştırmalar kaloriyi yüzde 20 azaltmanın birçok canlı türünde yaşam süresini uzattığını gösteriyor. Solucan, meyve sineği, örümcek... Farelerde normalde yediklerinin yüzde 30’u azaltıldığında yaşamlarının yüzde 20 kadar uzadığı görüldü.2 yıl önce bilim dünyası Wisconsin maymunlarıyla sarsıldı. Konferansta tekrar gündeme getirdiğiniz Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin maymunlar üzerindeki araştırması çok ilgi çekici.... Araştırmayı bir de sizden dinleyelim.Bu araştırmada 76 maymun inceleniyor. İkiye ayrıldılar. Bir kısmına kalorisi azaltılmış bir diyet uygulandı, diğerlerinde normal beslenmelerine devam edildi. Yaklaşık 20 yıl geçti. Kalorisi azaltılmış diyet uygulanan maymun inceliğini koruyor, tüyleri siyah. Diğeri istediği gibi beslenense şişman, tüyleri kızıllaşmış durumda...Hâlâ sürüyor! Bu arada normal beslenenlerden 8 maymun kanser veya diyabetten öldü. Kalori kısıtlaması yapılanların da 5’i... Maymunlar yaşlandıkça zihin, bellek, öğrenme yeteneği açısından da izleniyorlar. Maymun grupları arasındaki tüm farkları 10 yıl sonra tam olarak göreceğiz.Uzun dönemde zor! Bence sağlıklı bir kiloda kalmaya çalışın.Yetişkinler için yok bence. Artık geç. Ama çocuklar için umut var. Eğer doğru beslenmenin önemini ilköğretimden başlayarak vurgularsak, umut var diyorum.Çok tartışmalı bir konu. Güvende olmak için günde 1 multivitamin-mineral tableti alınabilir. Ancak tek bir desteğin kanseri önleyebileceğine dair yeterli kanıt yokAz yiyin! Hareket edin! Sigara içmeyin!Son yıllarda, restoranlardaki, hatta evdeki porsiyonların miktarı fazlalaştı. Bu sebepten dolayı İngilizler, bizim normalde yemeğe alıştığımız porsiyonlarda azaltmaya gittiler. Yani daha az yemeye başladılar.Şu testi uygulayın: Her zamanki gibi yemeğe alışık olduğunuz porsiyonda yemeği tabağa koyun. Ve ardından aşağıdaki listeyle karşılaştırın. Belki böylece fazla olan kısmı tabağınızdan çıkarmaya başlarsınız...Yiyecek 1 porsiyon BüyüklükSebze 3 çorba kaşığı Yarım tenis topuSalata 80 gr. 1 geniş kaseTaze meyve 1 orta boy 1 tenis topuKurutulmuş meyve 1-1.5 çorba kaşığı 1 tenis topuPişirilmiş pirinç 2-3 çorba kaşığı Yarım çay fincanıMercimek ve fasulye 2-3 çorba kaşığı Yarım tenis topuFındık 2 çorba kaşığı Bir avuçPeynir 30 gram Kibrit kutusuTavuk, et, balık 80 gram Bir deste oyun kağıdıKilo vermeye yardımcı olan bir başka yöntem de porsiyon boyutlarına ve birbirine oranlarına dikkat etmek. Tabağınızdaki yiyeceklerin porsiyon oranlarını ayarlamak için çok basit bir yol var. Günde beş porsiyon sebze ve meyve hedefine ulaşmak için öğünlerde tabağın üçte ikisini sebze, meyve, tam tahıllılar, bakliyat gibi yiyecekler oluşturmalı. Geriye kalan üçte birlik bölümde yağsız et, düşük yağlı süt ürünleri, tavuk ya da balık bulunmalı. Kalori miktarını kontrol altına aldıktan sonra atılacak adım daha hareketli bir yaşam biçimini tercih etmek olacaktır. Araştırmalara göre 30 yaşından sonra metabolizma yavaşlar. 50 ve 60’li yaşlarda 20’li yaşlardan daha az kaloriye ihtiyaç duyarız.Şu anda sağlıklı bir kiloya sahip olsanız bile yine de yiyip içtiklerinize dikkat edin. Çünkü üniversiteye gitmek, çalışma hayatına atılmak, evlenip çocuk sahibi olmak gibi yaşamınızda meydana gelebilecek olan değişiklikler, beslenme alışkanlıklarınızın da değişmesine yol açacaktır. Şekerli gıdalar yerine meyveleri ve kırmızı et yerine sebze tercih edin.Birçok insan için kilo alma süreci o kadar yavaş gerçekleşir ki çoğu zaman farkına bile varamazlar. Böyle bir durumda yaşam boyu uygulayabileceğiniz değişikliklere gidin. Hızlı bir biçimde kilo vermek isteyebilirsiniz ancak bu uzun vadede bir işe yaramayacaktır. Gerçekçi ve adım adım uygulayacağınız kararlar alın. Fast food miktarını azaltın. Su ve şekersiz içecekler tüketmeye özen gösterin.Yıllardır kilo sorunu ile yaşıyorsanız sağlıklı bir kiloya ulaşmak imkansız gibi görünebilir. Kullandığınız ilaçlar, genler ya da sağlık durumunuz kilo vermeyi zorlaştırabilir. Bu durumda kilo vermeye çalışmaktansa daha fazla kilo almamayı, sağlıklı beslenmeyi ve egzersiz yapmayı hedefleyin. Yediklerinizde gereksiz yağ ve şeker bulunmadığına dikkat edin. Kızartma, yağlı, peynirli ve kremalı soslardan uzak durun, yiyeceklerinizi baharat, sirke, hardal ve limonla tatlandırın. Alkol tüketiminizi düşürün.Profesör Dr. Stephen D. Hursting, Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde çalışıyor. Araştırmaları beslenme ve kanserin önlenmesi, şişmanlık, metabolik yollar, meme, kalın bağırsak, cilt ve pankreas kanserleri üzerinde yoğunlaşmış durumda.”