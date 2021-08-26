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Dünya

Kalkışı bekleyen uçakta sigara yaktı; hakkında işlem başlatıldı

Koltuğunda sigara yakan kadın uçaktan indirildi

26 Ağustos 2021 14:52

ABD'de bir kadın, kalkışı bekleyen bir uçakta sigara yakmasının ardından yetkililer tarafından uçaktan çıkarıldı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Florida'dan Detroit'e gidecek Spirit Airlines uçuşunda yer alan yolcu kadın, uçak kalkışı beklerken koltuğunda bir sigara yaktı. 

Yetkililer, kısa bir tartışma sonucu kadını uçaktan çıkararak "uçakta rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle hakkında işlem başlattı. 

ABD'de uluslararası ve ülke içi uçuşların hepsinde 2000 yılından bu yana sigara içmek yasak. 

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