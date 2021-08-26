Kalkışı bekleyen uçakta sigara yaktı; hakkında işlem başlatıldı

ABD'de bir kadın, kalkışı bekleyen bir uçakta sigara yakmasının ardından yetkililer tarafından uçaktan çıkarıldı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Florida'dan Detroit'e gidecek Spirit Airlines uçuşunda yer alan yolcu kadın, uçak kalkışı beklerken koltuğunda bir sigara yaktı.

Yetkililer, kısa bir tartışma sonucu kadını uçaktan çıkararak "uçakta rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle hakkında işlem başlattı.

ABD'de uluslararası ve ülke içi uçuşların hepsinde 2000 yılından bu yana sigara içmek yasak.