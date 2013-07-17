Kalkınma İnisiyatifleri: Türkiye, insani yardımda dördüncü sırada

Kalkınma İnisiyatifleri (Development Initiatives) adlı kuruluşun hazırladığı Küresel İnsani Yardım Raporuna göre, en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler listesinde Türkiye dördüncü sırada yer alıyor.

BBC Türkçe'nin yer verdiği haberde, ülkelerin insani yardım için yaptığı harcamaların mali kriz nedeniyle düşüşe geçtiği ve son 12 ayda bu düşüşün %8'e ulaştığı belirtiliyor.

Fakat uluslararası insani yardım bütçesinden kesintiye giden bazı ülkelerin tersine, Türkiye yardım miktarını giderek arttırdı.

Kendisi de hâlâ yardım almakta olan Türkiye, uluslararası insani yardım bağışında bulunan ülkeler listesinde ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin ardından dördüncü sıraya yerleşti.

Türkiye 2012'de insani yardım bütçesini neredeyse ikiye katlayarak Gayri Safi Milli Hasılasının %0,13'üne denk düşen 1 milyar dolarlık insani yardımda bulundu.

Rapor, yardımların büyük bölümünün, komşu Suriye'deki krizden kaçıp Türkiye'ye sığınan 350 bin Suriyeli mültecinin barınması için harcandığını tahmin ediyor.

Fakat dışa açılma çabalarını arttıran Türkiye aynı zamanda Somali, Irak ve Pakistan gibi ülkelere de her zamankinden daha fazla para yardımında bulunuyor.

2007-2011 yılları arasında toplam insani yardımların %67'si bu ülkelere harcanmış.

2011'de Somali 77,7 milyon dolar ile Türkiye'den en fazla insani yardım alan ülke olmuş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son 20 yılda Afrika dışı bir ülkeden Somali'ye ziyaret gerçekleştiren ilk lider oldu.

Raporda, Somali'ye yardımda bulunan birçok ülkenin tersine Türkiye'nin yardım kuruluşlarının birçok özel girişimle birlikte farklı girişimlerle sahada kendisini daha fazla gösterdiği ifade ediliyor.

2007-2011 yılları arasında Türkiye'den resmi insani yardım alan ülkelerin aldıkları miktar (milyon dolar) ve toplam yardım içindeki payları (%) şöyle:

Pakistan: 154 (%33)

Somali: 78 (%17)

Irak: 77 (%17)

Libya: 51 (%11)

Suriye: 21 (%5)

Batı Şeria/Gazze: 17 (%4)

Sudan: 11 (%2)

Haiti: 7

Afganistan: 5

Kenya: 4

Rapor, BM Cenevre toplantısında sunuldu

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin daha fazla ilgi görmesinin nedenleri ve bu ülkelerin uluslararası kalkınma çabasında oynadığı role dikkat çekiliyor.

Kalkınma İnisiyatifleri'nin küresel insani yardım trendleri konusunda her yıl hazırladığı raporun bu yıl onuncusu yayımlanıyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin Cenevre'de düzenlediği toplantıda sunulan raporda, yardımların nereden geldiği, nereye ve nasıl gittiği ve ne şekilde harcandığı soruları ele alınıyor.

'Küresel İnsani Yardım Raporu'ndan başlıca notlar

- Dünya çapında insani yardımlar %8 düşüş gösterdi. 2011'deki 19,4 milyar dolarlık yardım miktarı 2012'de 17,9 milyar dolara geriledi.

- BM'in insani yardım için hedef seçtiği insan sayısı 2011'de 93 milyondan 2012'de 76 milyona düştü.

- BM'in 2012'de yaptığı insani yardım çağrılarının %62,7'si karşılık buldu. Bu son 10 yılın en düşük oranı oldu. Fon açığı 2007'den bu yana artıyor.

- ABD 3,8 milyar dolar (GSMH'nin %0,02'si) ile en büyük yardım miktarında bulunurken milli gelire oranla en büyük yardım veren ülkeler Lüksemburg (%0,16) ile İsveç (%0,14) oldu.

- 2011'de en fazla yardımı Pakistan (1,4 milyar dolar), Somali (1,1 milyar dolar), Batı Şeria ve Gazze Şeridi (849 milyon dolar) aldı.

- Yoksul ülkelerin çoğu mültecilere ev sahipliği ederek insani yardımda bulunuyor. Örneğin Pakistan 2011'de 1,7 milyon mülteciye kapılarını açmıştı.