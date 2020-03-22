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Koronavirüs

Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral: Yapay zeka, robotu keşfeden dünya, 'virüs' karşısında çaresiz kalıyor, ilginç...

"Virüs, dünya ekonomi sistemini dizayn ediyor"

22 Mart 2020 21:18

Kalkınma Ekonomisti, Eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Program Müdürü H. Bartu Soral Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs salgınının ekonomi sistemlerine etkisi hakkında "Virüs, dünya ekonomi sistemini dizayn ediyor. Küreselleşmenin bittiğini, devletin üretimde, denetleme ve düzenlemede olması gerektiğini dayatıyor. Piyasa, özel girişim en iyisini yapar tezi çöküyor. Yapay zeka, robotu keşfeden dünya, 'virüs' karşısında çaresiz kalıyor; ilginç..." değerlendirmesinde bulundu.

 

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