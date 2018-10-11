Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıran teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin konular, esas sözleşmesinde belirlenecek.

Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve münhasıran Sayıştay'a sunulan bağımsız denetim raporları esas alınarak Sayıştay tarafından hazırlanan raporun TBMM'ye sunulması suretiyle yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen personelin Bankada herhangi bir statüde tekrar istihdamı mümkün olmayacak.

Bankaca isimleri bildirilen personelin atama teklifleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'a göre kura usulüyle gerçekleştirilecek.

Personelin nakledileceği kadro ve pozisyonlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak.

Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç 15 gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek. Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkili olacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun'un Geçici 2'nci maddesi kapsamında istihdam edilen personelden, bu madde uyarınca nakledileceklere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek ve kıdem tazminatına esas hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu tazminatının hesabında sayılacak.

İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personelin, Bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak suretiyle sözleşme yapılacak.

Banka personelinden emeklilik hakkını kazananlardan 180 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş haddinden emekliliğine 1 yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar için yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine 3 yıldan fazla, 5 yıldan az kalanlar için yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine 5 yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 50 fazla ödenecek.

Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek kanun hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kanunun kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, alınan karar gereğince birleşimi 16 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.