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Kalkınma Bankası'nda Genel Müdürün maaşının 139 bin lira olduğu iddiası Meclis gündeminde

21 Şubat 2020 09:29

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddialarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordu. Bulut, kurum adından “Türkiye” ibaresinin kaldırıldığına da dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Sena Bulut'un haberine göre Bulut, geçen yıl yasayla faaliyetleri ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın, genel müdürlüğünü, 45 yıllık kurum kültürü ve bilgi birikimini de “berhava” ederek Ankara’dan İstanbul’a taşıdığına da dikkat çekti. Bu sırada çok sayıda yetişmiş personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanırken bir grup personelin de emekli edildiğine işaret eden Bulut, ayrıca bankanın isminde/ticari unvanında “Türkiye” ibaresi olmasına karşın, bankanın yeni logosundan ve internet sayfasından “Türkiye” ibaresinin kaldırıldığını belirtti. 

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