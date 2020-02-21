Kalkınma Bankası'nda Genel Müdürün maaşının 139 bin lira olduğu iddiası Meclis gündeminde

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddialarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordu. Bulut, kurum adından “Türkiye” ibaresinin kaldırıldığına da dikkat çekti.

CHP’li Bulut, önergesinde, “Asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu ülkemizde açlık, geçim sıkıntısı ve borçlar nedeniyle intiharlar çığ gibi büyürken, sermayesinin yüzde 99.08’i kamuya yani T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddia edilmektedir. Bu rakamların 2020 zamlarından önceki tutarlar olduğu öne sürülmektedir. Yaklaşık 35 fiili hizmet yılı sonrasında emekli olmak zorunda kalan uzman personelin maaşının ortalama ayda 3 bin 300 lira olduğu bankada genel müdür, uzman personelin tam 42 katı aylık gelir elde etmektedir” dedi.