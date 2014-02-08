Kalkınma Bakanı'na nükleer protestosu!

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a nükleer santral protestosu.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Sinop’ta katıldığı 'Birinci Kalkınma Çalıştayı'nda konuşurken, bir grup nükleer karşıtı eylemci tarafından kente kurulmak istenen nükleer santral nedeniyle protestoda bulundu. Grubun eylemi nedeniyle toplantı bir süre dururken, eylemciler ’Sinop, Çernobil olmayacak’ sloganı atarak salondan ayrıldı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, çeşitli toplantı ve açılış programlarına katılmak üzere bugün karayoluyla Ankara’dan Sinop’a geldi. Bakan Yılmaz, ilk olarak Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde Sinop Valiliği tarafından düzenlenen ’Birinci Kalkınma Çalıştayı’ programına katıldı. ’2014-2023 Sinop geleceğini planlıyor’ temasıyla gerçekleştirilen toplantının açılış bölümünde Bakan Yılmaz konuşma yaptı.

'Nükleere inat yaşasın hayat'

Cevdet Yılmaz’ın Sinop’un kalkınma hedefleriyle ilgili konuştuğu sırada salonda bulunan yaklaşık 20 kişilik grup, bir anda ’Nükleere inat, yaşasın hayat’, ’Sinop nükleer istemiyor’ sloganları atmaya başladı. Grup ardından da "Çernobil’i Fukişima’yı unutmayın. Nükleere gerek yok bakanım" diye bağırmaya başladı.

Tepkiler üzerine Bakan Yılmaz, "Protesto etme hakkınız var tabii ki. Düşüncenizi ifade ettiniz teşekkür ediyorum. Bunlar tartışmaya açık konular. Değişik kesimlerin farklı fikirleri olabilir. Fakat önemli olan toplumun genel yaklaşımıdır. Hiç kimse de Türk toplumu adına konuşma hakkına sahip değil" dedi.

'Hep siz konuşuyorsunuz bizi duyun'

Bakan Yılmaz’ın "Müsaade ederseniz devam edelim" demesi üzerine eylemciler, "Biz nükleerle kalkınmak istemiyoruz. Hep siz konuşuyorsunuz. Biz nükleer santral bacalarının olduğu yerde nasıl turizm yapacağız. Bizi duyun" dedi. Bunun üzerine Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"En gelişmiş dediğiniz ülkelerde bu teknolojiler var. Önemli olan güvenliği sağlayarak çevreyi koruyarak bu işleri yapmaktır. Nükleerde de en son teknolojilerde güvenliğe en büyük önemi vererek bunları yapacak, başaracak. Türkiye hem enerjisini karşılayacak hem turizmini yapacak. Her ikisini de aynı anda yapmamız mümkündür."

'Sinop Çernobil olmayacak'

Grup daha sonra, ’Nükleer santral istemiyoruz’, ’Sinop, Çernobil olmayacak’ sloganları atarak salondan ayrıldı. Polis ve bakan korumaları eylemcilere hiçbir müdahalede bulunmadı. Toplantının yapıldığı salonun kapısının dışında iki özel güvenlik personeli bekletildi. Eylemcilerin salondan ayrılmasının ardından toplantı devam etti. Nükleer karşıtları ise toplantının yapıldığı binanın karşısına geçerek beklemeye başladı.

Toplantıya Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger, Ak Parti Sinop Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, CHP Grup Başkanvekili ve Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop Belediye Başkanı CHP’li Baki Ergül, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özarslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.