Kalkınma Bakanı: Meclisin 1 saatlik çalışmasının maliyeti 600 bin lira

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Meclisin 1 saatlik çalışması 600 bin lira maliyet getiriyor” dedi.

İHA’nın haberine göre; Meclis iç tüzüğünün değişmesi gerektiğini belirten ve kabaca bir hesap çıkartıldığında Meclis'in 1 saatlik çalışmasının 600 bin lira maliyet getirdiğini kaydeden Bakan Yılmaz, “Yılda 150 gün çalıştığını, günde 10 saat çalıştığını varsayarak böyle bir hesap çıkardığımız zaman Meclisin 1 saatlik çalışması 600 bin lira maliyet getiriyor” diye konuştu. “Geç kalan kanunların ülkeye getirdiği dolaylı maliyetleri hiç saymıyorum” diyen Yılmaz şu açıklamalarda bulundu: “Doğrudan Meclisimizin 1 saatlik çalışması 600 bin lira civarında bir maliyet. Bu da bize aslında hep birlikte bütün siyasi partilerle iç tüzük konusunu ele almalıyız diye düşünüyorum Meclisi daha iyi çalıştırma açısından. Bütün partilerin konuşma haklarına da sonuna kadar riayet ederek bunu nasıl başarırız bunun üzerinde durmalıyız” açıklamasında bulundu.”

Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçelerine ilişkin Genel Kurula bilgi veren Bakan Yılmaz, Türkiye'nin kişi başına gelir dağılımında şuanda üst orta gelir grubunda olduğunu belirterek, “Orta gelir tuzağına düşmeden Türkiye'yi yüksek gelir grubuna taşımak en temel vizyonumuz” dedi.

“Tedbirlerimizi almak durumundayız”

Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bakan Yılmaz, “Ülkelerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. En gelişmiş ekonomilerin son yıllarda düştüğü durumu hep birlikte izliyoruz. Bu kriz nedeniyle ülkelerin borçlandığını, toplumların bedeller ödediklerini görüyoruz. Normalleşmeye çalışıyor dünya. Bu ortam içinde ekonominizi büyütmeniz kolay değil. Çin'de dahi büyüme hızında ciddi bir düşüş oldu. Türkiye olarak tedbirlerimizi almak durumundayız” diye konuştu.

“Ekonominin düşmanı belirsizliktir”

Siyasi istikrarın ekonomik istikrara katkısını anlatan Bakan Yılmaz, “Etrafımızdaki jeopolitik gelişmeleri düşünün, dünyadaki krizi değerlendirin, karşı karşıya kaldığımız terör saldırını değerlendirin, bütün bunlara rağmen Türkiye reformlar yapmaya devam ediyorsa bunda en büyük etki siyasi istikrar. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. 1 Kasım seçimleri ile birlikte 2019 yılına kadar ciddi anlamda siyasi belirsizlik azalmıştır, ekonomi bu anlamda uygun bir ortama kavuşmuştur. Bu siyasi istikrarı reformlarla birleştirdiğimiz zaman Türkiye dünyada pozitif ayrışabilme imkânına sahip ender ülkelerden birisi olacaktır. Herkesin kötü olduğu bir ortamda siz nispi olarak iyi olursanız aradaki farkı kapatırsınız. Bu imkânı yapısal reformlarla değerlendirmek durumundayız” şeklinde konuştu.