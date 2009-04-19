Kalkavan'dan sert çıkış



Fenerbahçe Kulübü Eski Yöneticisi Şadan Kalkavan, futbolcuları asarım keserim demekle, sağa sola saldırmakla bir şey olmayacağının görüldüğünü belirtirken, taraftarın ve camianın bu sonuçları hak etmediğini söyledi.



Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Şadan Kalkavan, sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk yarışında geride kalmasının ardından sert bir çıkış yaptı.



Mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkan adayları arasında adı geçen Kalkavan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, camianın ve Fenerbahçe taraftarının bu sonuçları hak etmediğini belirterek, ''Şu anda sadece Türkiye Kupası'nda hedefimiz var. Gerçi geçmiş yıllarda mevcut yönetimimiz, Türkiye Kupası'nı ikinci planda görüp, alternatif takımla sahaya çıkıp, bu maçlara gerekli önemi vermiyordu ama bugün bu kupa Avrupa için tek çıkış kapımız. Görüldü ki öyle futbolcuları asarım, keserim demekle, sağa sola saldırmakla olmuyor. Hedefe ve sonuca ulaşılamıyor.'' dedi.



''Hepimiz tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradık'' diyen Şadan Kalkavan, ''Avrupa'da yokuz, ligde şampiyonluktan koptuk, tek ümidimiz, tek şansımız Türkiye Kupası. Yani tam anlamıyla 'Harç bitti, yapı paydos''' ifadelerini kullandı.



Kalkavan, şampiyonluk mücadelesinde az da olsa bulunan ümitlerin, Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Ankaraspor'a 1-0 yenilmekle uçup gittiğini iddia ederek, ''Bu maçla birlikte lige tam anlamıyla havlu attık. Bu sezon bizim için bitti. Takımımız maalesef bir türlü arzuladığımız istikrarı ve başarıyı yakalayamadı'' diye konuştu.