Kalkavan: Rezil olduk

Fenerbahçe Kulübü Eski Yöneticisi ve sarı-lacivertli kulübün gelecek hafta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda adı başkan adayları arasında geçen Şadan Kalkavan, kaybedilen Fortis Türkiye Kupası Finali'nin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ağır bir dille eleştirdi.



Şadan Kalkavan, kendi adını taşıyan internet sitesinde yaptığı açıklamada, 26 yıldır kazanılamayan Türkiye Kupası'nın finalinde uğranılan hezimetten dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisinde olduğunu kaydederek, "Uzun zamandır hasret çektiğimiz kupayı alamadığımıza mı yanalım, yoksa maçı açık farkla kaybedip rezil olduğumuza mı yanalım? Şu anda Fenerbahçe, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşamıştır" dedi.



"Türk sporunun lokomotif kulüplerinden 102 yıllık çınar Fenerbahçemiz, bu hezimeti hak edecek bir kulüp asla olamaz. Başkanın bu sonuçları taraftara ve camiaya yaşatmaya hiç hakkı yoktur" ifadelerini kullanan Kalkavan, şunları söyledi:



"Buradan sayın başkanımıza seslenmek istiyorum. Sayın başkan, sezon başında, 'Avrupa'da başarı, Türkiye ligi ve kupada şampiyonluk' parolasıyla yola çıkan siz değil miydiniz? Önce Avrupa'da, sonra ligde döküldük. Kupa bizim için hoş bir teselli olur diye umut ederken hezimete uğradık. Fenerbahçemiz tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşamıştır. Dünyada yaşayan her Fenerbahçelinin, sarı lacivert aşkıyla yanıp tutuşan her Fenerbahçelinin boynu bükük kalmıştır. Gururları yerle bir edilmiştir. Bunlara sebep olan siz Aziz Yıldırım, hala o koltukta oturmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Hangi Fenerbahçelinin yüzüne, nasıl bakacaksınız?



Cuma sabahı yapacağınız basın toplantısında bu hezimetin hesabını verebilecek misiniz? Yoksa yeniden aday olarak hezimetler serisine devam mı edeceksiniz? Tahminim o dur ki, büyük camiamız başarısızlıklarla dolu karneye gereken tepkiyi gösterecektir."



Aziz Yıldırım'a tepkisini sürdüren Kalkavan, "Sayın başkan, şapkanızı önünüze koyup, düşünmeniz gerekir. Görevde kaldığınız sürede kulübe kazandırdıklarınız için teşekkür ederiz. Fakat bundan sonraki dönemde Fenerbahçe'nin yeni başkana, yeni yönetime ve yeni transferlere, en önemlisi sportif başarılara ve istikrara ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.





