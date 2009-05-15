Kalkavan da adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nde başkan Aziz Yıldırım'dan sonra eski yönetici Şadan Kalkavan da gelecek hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Şadan Kalkavan, "Ligtv.com.tr"ye yaptığı açıklamada, yıllardır Aziz Yıldırım'ın rakipsiz kongrelere girdiğini belirterek, "Kazanır veya kaybederim, ama Fenerbahçe kazanır. Karşısına yıllardır rakip çıkmadı. Sabrettik, sabrettik, artık sabrım tükendi" dedi.



"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi iyi yönetseydi, bu göreve talip olmazdım" diyen Kalkavan, "Bu göreve talip olarak çok büyük bir riskin altına girdim. Fenerbahçe'nin mali durumu nedir bilmiyoruz. Çünkü şeffaflık yok. Durum açık değil, net değil" şeklinde konuştu.







"AZİZ YILDIRIM'I ŞUBE BAŞKANI YAPARIM"



Şadan Kalkavan, "Eğer seçimi kazanırsam, tesisleşme şubesi açıp Aziz Yıldırım'ı o şubenin başına getiririm. Çünkü bir tek orada başarılı olur"dedi.



"Göreve Fenerbahçe'ye barış ve huzuru getirmek için ve Anadolu'da yaratılan Fenerbahçe düşmanlığını ortadan kaldırmak için de talibim" diyen Şadan Kalkavan, Aziz Yıldırım ile karakter yapılarının çok farklı olduğunu ifade ederek, "Onunla aynı yönetimde bulundum. Karakter yapılarımız farklı olmasa devam ederdim. Tamam, tesisler açısından yaptığı hizmetler inkar edilemez ama bir insan bu kadar agresif olamaz. Aziz Yıldırım sadece eleştiriyor. 'Ben ne dersem o olur!' diyor. 'Hadi ya sen kimsin!" şeklinde konuştu.







"SEÇİLİRSEM, HESAPLARI İYİCE İRDELEYECEĞİZ"



Şadan Kalkavan, Aziz Yıldırım'dan hesap soracağını belirterek, "Kazanırsam 11.5 senenin mali durumunun hesabını ondan soracağım. Bakkal Hasan'ın, kasap Ahmet'in evine ekmek getireceği yerde Fenerium'dan alışveriş yapmasının ardından bu insanların parasını böyle har vurup harman savuramazsın. Bunun hesabını adama sorarlar. Seçilirsem, hesapları iyice irdeleyeceğiz, denetleteceğiz" dedi.



Teknik direktörlüğe Zico'nun gönderilip, Aragones'in getirilmesini de eleştiren Kalkavan,"Zico'yu hangi kafaya hizmet gönderdi. Hangi kafaya hizmet Aragones'i aldı. Kan uyuşmazlığı var. Şimdi diyor ki 'Hocayı gönderip başarılı olacağım'. Ama bu hocayı kim getirdi? Aragones'i göndererek başarısızlığın vebalinden kurtulamaz" diye konuştu.



Şadan Kalkavan, eski yöneticilerden Selim Soydan'ı kesin olarak yönetimine alacağını belirterek, eski Fenerbahçe yöneticilerinden turizmci Mehmet Nazif Günal, Rizespor eski başkanı Mehmet Cengiz, Rixos otellerinin sahibi olan Fettah Tamince ile Tezcan Yaramancı gibi isimlerin de büyük ihtimalle yönetiminde yer alacağını kaydetti. Kalkavan, "Ali Şen'in oğlu Metin Şen de listenizde yer alacak mı?" şeklindeki soru üzerine, "Olabilir, ama belli değil" diye konuştu.



Şadan Kalkavan, 19 Mayıs Salı günü Caddebostan'da Büyük Kulüp'te yapacağı basın toplantısında adaylığını resmen açıklayacağını söyledi.

