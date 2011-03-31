Kalkavan ABD’ye kaçtı

T24 - İstanbul’da 3 yıl önce modacı Sinem Yalçın’a aracıyla çarparak ölümüne neden olan ve 5 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Faruk Kalkavan’ın ABD’de olduğu ortaya çıktı. Kalkavan kaçış için Bodrum, Kos, Atina güzergahını takip ederek New York’a gitti. Sadece 3 ay hapis yatan zanlı 25 Nisan 2008’de tahliye edilince ortadan kaybolmuştu.



İstanbul Üsküdar’da 2008’de aracıyla emniyet şeridinde bekleyen moda tasarımcısı Sinem Yalçın’a aracıyla çarparak ölümüne neden olan Faruk Kalkavan’a verilen 5 yıl 4 aylık cezayı, 26 ay sonra Yargıtay onadı. Ancak polis Kalkavan’a ulaşamadı. Davada sadece üç ay tutuklu kalan Kalkavan, 25 Nisan 2008’de tahliye edildikten sonra kayıplara karıştı. Kalkavan’ın hakkında yurt dışı yasağı olmasına rağmen Amerika’ya kaçtığı ortaya çıktı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





İhbar maili Florida’dan



Faruk Kalkavan’ın sırra kadem bastığını geçtiğimiz hafta VATAN’dan okuyan bir kişi, aileye bir ihbar maili gönderdi. Maili aldığında çok şaşırdığını belirten acılı baba Sinan Yalçın, savcılığa giderek bilgi verdi. Mailin Florida’ya kayıtlı bir IP numarasından geldiği tespit edildi. Emniyet ve Yalçın ailesi ihbar eden kişiyle iletişime geçti.





Kırmızı bültenle aranacak



“İhbarda bulunan kişi bize ve emniyete Faruk Kalkavan’la ilgili bilgi verdi” diyen acılı baba Sinan Yalçın, “Karardan sonra Faruk Kalkavan yurt dışına çıkarak cezadan kurtulmaya çalıştı. Önce Florida’da ve Philedelphia’da oturma izni almaya çalıştı. Bu iki eyalette oturma izni alamadığı için yeğeni Önder Kalkavan’ın evinin bulunduğu New York’a geçtiğini öğrendik. Savcılık kırmızı bülten çıkarmak için yasal girişimlere başladı” diye konuştu. Yalçın, şöyle devam etti: “Yakın çevresine ‘Bana verilen bu 5 yıl 4 aylık cezayı ben hak etmiyorum. Bu cezayı yatacağıma buralarda yaşamaya razıyım’ dediğini öğrendik. Vicdanı olan hiçbir insan, bir kişinin ölümüne sebebiyet vermesine rağmen ‘Bu ceza bana çok’ diyemez.”





Film gibi kaçış



Ahmet Kaptan olduğunu söyleyen bir kişi, Faruk Kalkavan’ın filmlere taş çıkaracak şekilde kaçışını anlattı. Ahmet Kaptan’ın iddiasına göre Kalkavan, Bodrum’dan amcasının teknesiyle Yunanistan’ın Kos Adası’na geçti. Buradan tur tekneleriyle Atina’ya giden Faruk Kalkavan, devreye giren Yunan bir yetkili sayesinde Şengen vizesi aldı. Ardından da uluslararası havalimanındaki pasaport kontrolünden elini kolunu sallayarak geçtikten sonra Amerika’ya gitti.



* Sinem Yalçın, Faruk Kalkavan’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



