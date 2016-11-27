Kalkan'ın kilosu 75 liraya çıktı

Batı Karadeniz'in en önemli ve lezzetli balık türlerinden olan ve geçen sene kilosu 50 liradan satışa çıkan Kalkan balığı bu senekilosu 75 liradan satılıyor.

Hürriyet'in haberine göre, balıkçı Adnan Özer, mevsimi olmasına rağmen Batı Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkanın bugünlerde çok az avlandığını belirtti. Özer, "Mevsimi olmasına rağmen palamut gibi kalkan da balıkçılarımızı hüsrana uğrattı. Kalkan avcılığı bugünlerde yok denecek düzeyde. Hal böyle olunca da balık kıymete bindi. Balığı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da da ateş pahası" dedi.

Özer, geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatının bugünlerde 75 lirayı aştığını kaydederek, "Kalkan fiyatının adeta 'altınla yarışıyor' diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kalkan neslinin Baatı Karadeniz'de yvaş yavaş yok olduğunu, ilgililerin mutlaka tedbir almaları gerektiğine dikkati çeken Özer, şunları söyledi: "Kalkan, Karadeniz'de nesli tükenmeye yüz tutan balıklardan birisi haline geldi. Her geçen yıl avcılığının azalması ise bunun en büyük kanıtı. Korkumuz ve endişemiz balığın tamamen yok olması. Karadeniz'in en önemli balıklarından kalkanın mutlaka korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli. İlgililerden kalkan popülasyonunun korunmasına yönelik önlemleri acil almalarını istiyoruz. Aksi takdirde kalkanın nesli kısa zamanda tükenecektir."