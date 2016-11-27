T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kalkan'ın kilosu 75 liraya çıktı

"Kalkan fiyatının adeta 'altınla yarışıyor' diyebiliriz"

27 Kasım 2016 18:06

Batı Karadeniz'in en önemli ve lezzetli balık türlerinden olan ve geçen sene kilosu 50 liradan satışa çıkan Kalkan balığı bu senekilosu 75 liradan satılıyor. 

Hürriyet'in haberine göre, balıkçı Adnan Özer, mevsimi olmasına rağmen Batı Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkanın bugünlerde çok az avlandığını belirtti. Özer, "Mevsimi olmasına rağmen palamut gibi kalkan da balıkçılarımızı hüsrana uğrattı. Kalkan avcılığı bugünlerde yok denecek düzeyde. Hal böyle olunca da balık kıymete bindi. Balığı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da da ateş pahası" dedi.

Özer, geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatının bugünlerde 75 lirayı aştığını kaydederek, "Kalkan fiyatının adeta 'altınla yarışıyor' diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kalkan neslinin Baatı Karadeniz'de yvaş yavaş yok olduğunu, ilgililerin mutlaka tedbir almaları gerektiğine dikkati çeken Özer, şunları söyledi: "Kalkan, Karadeniz'de nesli tükenmeye yüz tutan balıklardan birisi haline geldi. Her geçen yıl avcılığının azalması ise bunun en büyük kanıtı. Korkumuz ve endişemiz balığın tamamen yok olması. Karadeniz'in en önemli balıklarından kalkanın mutlaka korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli. İlgililerden kalkan popülasyonunun korunmasına yönelik önlemleri acil almalarını istiyoruz. Aksi takdirde kalkanın nesli kısa zamanda tükenecektir."

ETİKETLER

Kalkan balığı75 lirakalkan balığı fiyatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24