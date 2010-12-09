-KALIPLAR TÜRKİYE'DEN ADANA (A.A) - 09.12.2010 - Özellikle 2000'li yılların başından itibaren otomotiv sektörü ile paralel olarak büyüyen Türk kalıp sektörünün ''süper lüks'' olarak kabul edilen Mercedes, Maseratti ve Porsche gibi markaların kalıplarını üreterek ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Başkanı Şamil Özoğul, yaptığı açıklamada, kalıpsız üretim olmayacağını, üretimin neredeyse her alanında kalıba ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özoğul, otomotiv, beyaz eşya ve ambalaj başta olmak üzere, elektronik, elektrik, aydınlatma, telekomünikasyon, savunma ve silah sanayiden tarım ve oyuncak gibi sektörlere kadar ulaşan geniş bir alanda yoğun olarak kalıp kullanılarak seri üretim yapıldığını ifade etti. Dünya kalıp sektöründeki pazarın 65 milyar dolar civarında olduğunu belirten Özoğul, Türk kalıpçılık sektörünün büyüklüğünün de 2 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirtti. Ülkemizde özellikle 2000'li yılların başından itibaren otomotiv sektörü ile paralel olarak büyüyen kalıp sektörünün rüştünü dünyaya ispatladığını vurgulayan Özoğlu, ''Ancak Türkiye'de henüz olması gereken noktaya gelemedi'' dedi. Özoğul, sektörün üretiminin yüzde 80'ine yakınını otomotiv sanayisine yönelik gerçekleştirdiğini, üretimin yüzde 10'unu beyaz eşya, yüzde 5'ini ambalaj ve kalan bölümü ise diğer sektörlerin oluşturduğunu vurguladı. Sektörün, Mercedes'in süper lüks otomobili Maybach'ın yanı sıra İtalyan Maseratti ve Alman Porsche gibi markaların üretimi için kalıp ihracatı yaptığına dikkati çeken Özoğul, ''Kalıpçılarımız ne yazık ki dünyada aştıkları yolun Türkiye'de dikkate alınmamasından ve kendilerine gereken önemin verilmemesinden şikayetçi. Kalıpçılarımız Renault'nun Fransa'da üretilen araçları için kalıp üretip satarken Türkiye'deki projelerden sipariş almak için gereken güveni hala kazanamadı'' diye konuştu. -1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ- Özoğul, otomotiv sanayisinin lokomotif sektörlerinden biri olmalarına karşın kalıpçılığın Türkiye'de olması gereken düzeyin çok altında kaldığını kaydetti. Sektörün sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm kalıpları Türkiye'de imal etme potansiyeline sahip olduğunu anlatan Özoğul, ''Eksiklerimiz, yaşadığımız zorluklar ve engeller var. Ancak, imkansızlığımız yok'' dedi. Özoğul, ana sanayi ile işbirliği yapılması ve devletin belli konularda sağlayacağı destekler ile Türkiye'nin çok kısa sürede yüz milyonlarca dolar ithalat tasarrufu sağlamanın yanında bir o kadar da ihracat artışı gerçekleştirebileceğini ifade etti. Sektörde yaklaşık 120 bin kişinin istihdam edildiğini ve hedeflerini büyüttüklerini belirten Özoğul, şunları kaydetti: ''Otomotiv sanayi son 10 yıldır ortalama kalıp ihtiyacının yüzde 80'ini ithal ediyor. Yıllık ortalama 200 milyon avro döviz kaybı var. Diğer sektörleri de bunun içine katarsak bu oran 250-300 milyon avroya geliyor. Bizim kalıp ihracatında hedefimiz 2015 yılına kadar 1 milyar dolar. Bunun için de devletten destek bekliyoruz.''