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BBC Türkçe

Kalın'dan ABD'ye tepki: CENTCOM aklını mı yitirdi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Demokratik Güçleri'nin açıklamasını paylaşan ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na Twitter üzerinden "CENTCOM aklını mı yitirdi?" diyerek tepki gösterdi.

12 Ocak 2017 15:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Kalın, CENTCOM hesabından Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "PKK'nin parçası değiliz" açıklamasının paylaşılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi?

"Buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz?

"ABD terör örgütünü meşrulaştırma çabalarına son vermeli."

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İbrahim Kalın'ın tepki gösterdiği CENTCOM paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

"Suriye Demokratik Güçleri duyurusu

"Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında bir araya gelen Kürt, Arap, Türkmen, Süryani ve Suriyeli gruplar olarak bazı bölgesel hükümetlerin iddialarının aksine gücümüz PKK'nin parçası değildir, kendimizi Suriye ulusunun ve Suriye topraklarının bir parçası olarak görüyoruz.

"Topraklarımızı terörist IŞİD savaşçılarından kurtarabilmek için diğer Suriyeli muhalif gruplarla birlikte kanımızı verdik.

"Bütün Suriye toprakları IŞİD savaşçılarından özgürleştirilene kadar savaşmaya devam edeceğiz.

"Uygar dünyaya ve insanlığa yönelik ortak tehditleri yok etmek için uluslararası koalisyondaki müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

"Terörizme karşı olan koalisyon müttefiklerimizin yardımıyla birlikte IŞİD'i yenmek ve Rakka'yı özgürleştirmek için operasyonumuza devam edeceğiz.

"Tüm gücümüzü Suriye'de barış ve istikrara yol açacak bir ortamın oluşması için harcarken Türkiye'nin de dahil olduğu komşularımızla karşılılı saygı konseptine dayalı güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz."

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