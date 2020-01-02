T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kalın: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

02 Ocak 2020 23:05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, "Ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir."

ETİKETLER

İbrahim KalınLibya tezkeresi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24