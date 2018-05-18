Kalın: Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yok

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamayla, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde, yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konunun olmadığını açıkladı.

Kalın’ın mesajı şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.”