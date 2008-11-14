Kalın bel öldürüyor

Dokuz Avrupa ülkesinde 360 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, karın bölgesindeki her beş santimetrelik genişleme erken ölüm olasılığını artırıyor



Karın bölgesindeki fazla yağın, kişinin kilosunun normal sınırlar içinde olması halinde bile erken ölüm olasılığını oldukça yüksek oranda artırdığı bildirildi.

İngiliz bilim adamlarının, dokuz Avrupa ülkesinde 360 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma, karın bölgesindeki her beş santimetrelik genişlemenin, erken ölüm olasılığını yüzde 13 ile 17 arasında artırdığını gösterdi.

Araştırma başlarken yaşları ortalama 51 olan katılımcılarla 10 yıl boyunca yapılan araştırma sırasında katılımcılardan 14 bin 723’ünün hayatını kaybettiği, araştırma sırasında vücut kitle endeksi normal ancak bel çevresi kalınlığı ortalamanın üzerinde olanların erken ölüm olasılığının arttığı gözlendi.

Araştırma, erkeklerde bel çevresi 119, kadınlarda 99 santimetreyi geçenlerin erken ölüm olasılığının, erkeklerde bel çevresi 80, kadınlarda 64.7 santimetrenin altındakilerden iki kat fazla olduğunu ortaya koydu. Bel çevresiyle ilgili daha önce yapılan araştırmalar, bu bölgedeki yağlanmanın, kalp hastalığı riskini artırdığını göstermişti.

