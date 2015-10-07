Kaliforniya'da eşit ücret yasası



Kaliforniya eyaletinde salı günü kabul edilen yasanın, ülke genelinde istihdam piyasasında kadın-erkek eşitliğine ilişkin en sert yasalardan biri olduğu belirtiliyor. Yeni eşit ücret yasası, 1949 yılında kabul edilen yasaya dayanmakla birlikte, kadınlara yönelik ücret eşitsizliğinin engellenmesini amaçlayan değişiklikler içeriyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Kaliforniya eyaletinde kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklere kıyasla hala daha az ücret alıyor. Araştırmalar, bir erkeğin 1 dolar kazandığı bir iş için aynı işi yapan kadına 84 cent ücret ödendiğini ortaya koymuştu. Senatör Hannah-Beth Jackson da bu sonuçlar doğrultusunda yeni yasa tasarısını gündeme getirmişti.

Jackson, tasarının kabul edilmesi üzerine, "Bunun çoktan gerçekleşmesi gerekiyordu" değerlendirmesini yaptı. Senatör, eşit işe eşit ücret ilkesinin sadece kadınlarla ilgili bir durum olmadığını, "ekonomi ve Kaliforniya için doğru bir girişim" olduğunu belirtti.

Vali Jerry Bown ise Kaliforniya'da eşit ücret yasasının yürürlüğe girmesinden 66 yıl sonra yapılan bu yasal değişikliğin "kadınlar ile erkekler arasındaki ücret farkını kapatmak için doğru yönde atılmış bir adım" olduğunu belirtti.