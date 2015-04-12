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Dünya

Kaliforniya polisi yavru deniz aslanını gözaltına aldı

Foku gözaltına alan yetkili, espirili bir dille, 'onu sorgulamak istedik ama yüzgeçlerini çırparak avukatını istedi' açıklamasını yaptı

12 Nisan 2015 00:13

Güney Kaliforniya'daki San Diego kentinde, sahilden 5 blok uzaktaki Imperial Beach Lisesi'nin bahçesine giren yavru deniz aslanı, polisler tarafından gözaltına aldındı. Gözaltına alınan yavru deniz aslanı, polis aracının içine konarak hayvan kontrol yetkilileri ve Deniz Dünyası merkezi görevlilerinin kendisini almaya gelmesini bekledi.

San Diego Eyaleti Polis Deoartmanı'ndan bir yetkili, bebek deniz aslanının polis aracına konmasıyla ilgili espirili bir açıklama yaparak, "Şerif yardımcıları gözaltına alınan deniz aslanını yaptıklarıyla ilgili sorgulamak istedi ancak o yüzgeçlerini çırparak avukatını istedi" dedi. 

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