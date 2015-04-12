Kaliforniya polisi yavru deniz aslanını gözaltına aldı

Güney Kaliforniya'daki San Diego kentinde, sahilden 5 blok uzaktaki Imperial Beach Lisesi'nin bahçesine giren yavru deniz aslanı, polisler tarafından gözaltına aldındı. Gözaltına alınan yavru deniz aslanı, polis aracının içine konarak hayvan kontrol yetkilileri ve Deniz Dünyası merkezi görevlilerinin kendisini almaya gelmesini bekledi.

San Diego Eyaleti Polis Deoartmanı'ndan bir yetkili, bebek deniz aslanının polis aracına konmasıyla ilgili espirili bir açıklama yaparak, "Şerif yardımcıları gözaltına alınan deniz aslanını yaptıklarıyla ilgili sorgulamak istedi ancak o yüzgeçlerini çırparak avukatını istedi" dedi.