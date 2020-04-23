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Dünya

Kaliforniya'da kaykaycıları önlemek için parka 37 ton kum döküldü; bu sefer de arazi motorcuları bastı

23 Nisan 2020 11:05

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Kaykaycılar yeni tip Koronavirüs önlemlerine uymayınca ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yetkililer popüler bir kaykay parkını kum ile doldurdu. Ancak yetkililer bunu yaparak kaykay parkını fark etmeden arazi motosikletçileri için bir cennete çevirdi.

Yetkililer, parka 37 ton kum dökülmesinin ardından kaykaycıların salgın günlerinde parka gelmeyeceğini umuyordu, ancak bu uygulamanın ardından arazi motosikletçileri parkta antrenman yapmaya başladı.

Instagram'da paylaşılan görüntülerde bir grup arazi motosikletçisinin San Clemente yönetiminin sosyal mesafe önlemlerine rağmen parka gittiği görülüyor. 

Videoyu paylaşan kişi, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, "Şehrin sosyal mesafe uygulanması için buraya kum koymasının büyük bir şaka olduğunu düşünüyorum. Çocuklar evlerinde sıkışmış, sadece kaykay parkına gidip biraz eğlenmek istiyor" dedi.

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