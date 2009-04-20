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Dünya

Kalifornia'da tek motorlu uçak düştü

20 Nisan 2009 10:43

ABD'nin Kalifornia eyaletinin Santa Barbara açıklarında küçük bir uçağın düştüğü bildirildi.

Federal Havacılık Dairesi sözcüsü Ian Gregor, tek motorlu Extra EA300 tipi uçağın dün akşam radarda kaybolduğunu kaydetti.

Kaybolan uçağın enkazının, Santa Barbara İlçe Şerif Amirliği'nin başlattığı arama sonucu sahilden 3.2 kilometre açıkta bulunduğu, ancak pilotun kayıp olduğu belirtildi.

Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun, başka yolcusunun bulunmadığı tahmin edilen uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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