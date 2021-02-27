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Spor

Kaleye isabetli şutun atılmadığı maçta, Antalyaspor ile Başakşehir sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı

27 Şubat 2021 18:10

Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile son şampiyon Medipol Başakşehir, golsüz berabere kaldı. 90 dakika boyunca iki takım da kaleye isabetli şut atamadı.

Spor Toto Süper Lig 'de Ersun Yanal ile iyi bir grafik yakalayan Antalyaspor, Aykut Kocaman ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım kalesini de bulan tek şut dahi olmadı.

İkinci yarıda isabetsiz şutlar olsa da, yine kaleyi bulan bir şut olmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Son 10 maçta yenilmeyen ve bu maçların 7'sinde berabere kalan Antalyaspor sahadan yine 1 puanla ayrıldı. Son 5 maçtan puan çıkaramayan Başakşehir ise haftalar sonra puan aldı. Ev sahibi Antalyaspor puanını 34'e, konuk Başakşehir 25'e yükseltti.

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