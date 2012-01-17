-Kalemimi kıracak delikanlı arıyorum İSTANBUL (A.A) - 17.01.2012 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşmasında son sözü sorulan tutuklu sanık Yasin Hayal, ''Bu salonlarda bugüne kadar birçok Anadolu çocuğunun kalemi kırılmıştır. Mahkeme heyetine meydan okuyorum. Kalemimi kıracak delikanlı arıyorum'' dedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada söz alan tutuksuz sanıklardan Tuncay Uzundal'ın avukatı Seyit Ahmet Kaya, iddianamenin eksiklerle dolu olduğunu ve gerçeklerle alakasının olmadığını savundu. Sanıkların üyesi oldukları öne sürülen örgütün ne olduğunun hala ortaya çıkarılmadığını belirten Kaya, ''Buna ancak ahbap çavuş örgütü diyebiliriz. Tek tabancalı örgüt, cebir ve şiddet kullanarak düzeni ortadan kaldırmakla suçlanıyor. El insaf'' dedi. -''Erhan Tuncel ısmarlama bir sanıktır''- Tutuklu sanık Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu da müvekkili Tuncel'in emniyet istihbarat elemanı olarak görevini yaptığını belirterek, meydana gelen sonuçtan yetkililerin sorumlu olduğunu iddia etti. Basının, manüplasyon yoluyla müvekkilinin kamuoyu önünde mahkum edilmesi dışında herhangi bir delilinin olmadığını ifade eden Soruklu, ''Erhan Tuncel ısmarlama sanıktır. Büyük Birlik Partisi (BBP) ısmarlama bağlantılıdır. Bu bir 'Ergenekon' cinayetidir. Ancak sanıkların örgüt oluşturdukları fikri boş bir iddiadır'' şeklinde konuştu. Avukat Soruklu, müvekkili Tuncel'in mensubu olduğu tek örgütlü yapının Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü olduğunu anlatarak, müvekkilinin olayla ilgili bildiği her şeyi açıkladığını, sorumluluğun müvekkiline fatura edilemeyeceğini söyledi. ''Yasin Hayal'in bağlantısının ortaya çıkarılmasıyla cinayet aydınlanır'' ifadesini kullanan Soruklu, Hayal'in başka bir bağlantı zincirini temsil ettiğini de kaydetti. -Erhan Tuncel'in savunması- Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Erhan Tuncel de 3 bölümden oluşan yazılı savunmasını yaklaşık 3 saat süresince okudu. Savunmasına, ''Tüm inançlar yanlıştır, tüm inançlar doğrudur'' şeklinde başlayan bir şiirle giriş yapan Tuncel, savunmasında Dostoyovski, Mevlana ve Ernesto Che Guavara'dan alıntılar yaptı. Dink cinayetine ilişkin konuşması nedeniyle eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın pasifize edildiğini iddia eden Tuncel, cinayetin ''Ergenekon'' eylemi olduğunu ve bu eylemin bağımsız bir örgüt tarafından işlenemeyeceğini kaydetti. Savunması sırasında cinayete giden süreç ve sonrasındaki gelişmeleri ''Bir varmış bir yokmuş'' ifadesiyle masalsı bir dille anlattığı görülen Tuncel, ifadesinin bile alınmadan medyada azmettirici olarak yansıtıldığını savundu. Gözaltına alınmasının ''şekil icabı'' olduğunu iddia eden ve ''Cinayetin Pelitli ayağı hala çözülmüş değildir'' diye konuşan Tuncel, 2004 yılında ideolojik ayrımdan dolayı BBP ile yan yana gelmediğini ve Yasin Hayal'in de BBP içinde 1,5 ay kaldığını söyledi. -''Yasin'in eylemleri siyasi içeriklidir''- Dink cinayetinden önce Yasin Hayal'in yaptığı bütün eylemlerin siyasi içerikli olduğunu ve bu eylemlere rağmen Hayal'in koruma kalkanıyla korunduğunu savunan Tuncel, örgüt oluşturduğu belirtilen hiçbir kimseyle herhangi bir alt-üst bağlantısı ile alma-verme gibi bir durumunun ve örgütle düşünce birliğinin olmadığını dile getirdi. Erhan Tuncel, istihbari faaliyetlerde bulunmanın yasalara uygun olduğunu aktararak, Mc Donalds'ın bombalanması olayını kendisinin çözdüğünü ve bu davadaki tüm sanıkların da kendi çalışmaları sayesinde yakalandığını ifade etti. Hakkında yasadaki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen Tuncel, Yargıtay Ceza Daireleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarından kimi örnekler vererek, ''azmettirme'', ''ajan-provakatör'', ''suça iştirak'', ''kast'' ve ''sorumluluk hali'' tanımlamaları yaptı. ''Hiçbir davranışım, Ogün Samast'ın Hrant Dink'i öldürecek nicelik ve nitelikte değildir'' ifadesini kullanan Tuncel, Dink cinayetini, 18-19 kez ihbar ettiğini ve bu cinayeti engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, dava konusu örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını savundu. Tuncel son olarak, ''Bu ülke için, bu uğurda bir aile, bir gençlik, bir istikbal yitirdik. Vatan sağolsun'' diye konuştu. -Tutuksuz sanıkların avukatlarınca beraat talebi- Duruşmada söz verilen tutuksuz sanıklardan Ersin Yolcu da daha önce verdiği ifadelerin geçerli olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti başkanı Rüstem Eryılmaz, duruşmanın bitirileceği uyarısında bulunarak, tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal, tutuksuz sanık Ersin Yolcu ile duruşmada bulunmayan diğer tutuksuz sanıkların avukatlarına son sözlerini sordu. Söz alan tutuksuz sanık avukatları, daha önceki ifadelerini tekrar ederek müvekkillerinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan tutuklu sanık Tuncel, ''İçinde şiddet barındırmayan fikirlerimden dolayı beni cezalandıracaksanız, en ağır cezayı çarpın. Vatan sağ olsun'' dedi. -Yasin Hayal'den küfür ve tehdit içerikli son söz- Son sözü sorulan tutuklu sanık Yasin Hayal de diğer tutuklu sanık Erhan Tuncel'in, hakkında asılsız beyanlarda bulunduğunu belirterek, bu iddialarla ilgili Erhan Tuncel hakkında avukatı aracılığıyla soruşturma açılmasını talep etti. ''Ergenekon'' örgütüyle bağlantılı olduğu ve örgüt üyesi şahıslarla ilişkisi olduğu iddialarını yalanlayan Hayal, bu iddiaları reddettiğini belirterek, bu iddialara ilişkin kayıtların mahkemeye sunulmasını istedi. Erhan Tuncel'in, merhum Hrant Dink'in öldürüleceği ihbarında bulunmasına rağmen, cinayetten önceki 1 yıllık süreçte kendisine neden engel olunmadığını soran Hayal, ''Herhalde koca TC devleti benden çekinecek değildir'' ifadesini kullandı. ''Savcı Fikret Seçen'e sesleniyorum'' diyen Hayal, davaya ilişkin iddianameyi hazırlayan dönemin özel yetkili savcısı, şimdinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen hakkında, küfürlü ifadeler kullandı. Mahkeme heyeti başkanı Rüstem Eryılmaz'ın hakaret etmemesi konusunda uyarması üzerine de Hayal, ''Savcı Seçen isterse hakkımda şikayette bulunabilir, serbesttir'' dedi. Başkan Eryılmaz'ın, ''son sözünü söyle, yoksa dışarı çıkaracağım'' demesi üzerine Hayal, ''Bu salonlarda bugüne kadar birçok Anadolu çocuğunun kalemi kırılmıştır. Mahkeme heyetine meydan okuyorum. Kalemimi kıracak delikanlı arıyorum'' dedi. Duruşmaya, davaya ilişkin karar verilmek üzere ara verildi.