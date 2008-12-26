Kalem kamerayla seçim casusluğu

Antalya'da ocak ayında yapılacak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimi öncesinde başkanlığa aday olan Kerim Aydoğan’ın, bir otelde yaptığı seçim çalışmalarını kalem kamerayla gizlice kayda alan turizmci Vehbi Özkan suçüstü yakalandı.



Özkan’ın kamera kaydını, mevcut başkan ve tekrar aday olan Kerim Taç adına yaptığı ileri sürüldü. Özkan’ın gizlice çekim yaptığı, kalem büyüklüğündeki kamerayı yere düşürünce anlaşıldı. Uzun süredir çeşitli kameralarla takip edildiklerini söyleyen Kerim Aydoğan, “Güvenlik kameraları tarafından seçim bürom izleniyordu. Bana destek verenler taciz edildi” dedi. ALTSO Başkanı Kerim Taç ise gizli kamera çekimiyle ilgisinin olmadığını söyledi.