'Kaleiçi Vatikan gibi özerk olsun' teklifi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- KALEKAPISI Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, Antalya\'nın 3 bin yıllık tarihi semti Kaleiçi\'nin daha iyi yönetilmesi için ilginç bir benzetme yaptı, buranın \'Vatikan\' gibi özerk yapıda olması gerektiğini söyledi. Kilit, Kaleiçi\'nin ayrı yönetimi olması, buraya seçilecek yöneticinin en az 4 dil bilmesi gerektiğini söyledi.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ortak eseri 3 bin yıllık Antalya\'nın turistik semti Kaleiçi için yeni öneri geldi. KALEDER Başkanı Hasan Kilit, Büyükşehir ile merkez Muratpaşa belediyelerinin Kaleiçi\'nde söz sahibi olduğunu hatırlatırken şöyle dedi:

\"Bu durum yetki karmaşasına neden oluyor. Kaleiçi\'nde ayrı bir belediye olmasını istiyorum. Buranın 4 mahallesi var. Hiçkimsenin karışamayacağı şekilde olsun, Vatikan gibi. Oraya seçilecek başkan en az 4 lisan bilecek. Zabıtalar ve polis gücü en az 2 lisan bilecek. Oraya gelen yerli ve yabancı turist her şeyde rahat olabileceğini bilmeli. Turist derdini rahatlıkla anlatabilecek. Buraya sahip çıkmak herkesin görevi.\"

\'TURİSTİ MİSAFİR OLARAK GÖRMEK LAZIM\'

Kaleiçi\'nin 3 bin yıldan beri yaşayan bir yer olduğunu aktaran Hasan Kilit, semtin bütün sokaklarının nefes aldığını söyledi. Etrafındaki mahallelerin sonradan oluştuğunu kaydeden Kilit, şöyle devam etti:

“Buraya gelen turisti önce misafir gibi görmek, misafir gibi ağırlamak lazım. Her gelen turisti \'Mutlaka alışveriş\' yapacak diye zorlarsak bu daha sonrası için sıkıntı yaratıyor. Rus turist elma çayını çok sever, ikram etsek bakış açısı değişecektir. Alman siyah çaya mest oluyor. Bunları ön plana çıkarsak gelen insanlar buraya bambaşka bakar.\"

Hasan Kilit, Kaleiçi\'nin gözünde dünyanın 8\'inci harikası olduğunu, Avrupa\'da böyle bir yer bulunmadığını söyledi.



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