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Spor

Kaledeki kriz çözüldü

Mondragon'un gidişinden sonra kalesini teslim ettiği isimlerden beklediği verimi alamayan Cimbom Muslera ile güldü...

25 Aralık 2011 02:00


T24-  Galatasaray, Kolombiyalı file bekçisi Mondragon'un gidişinin ardından kalesini teslim ettiği isimlerden beklediği verimi alamadı. Bu mevkide büyük sıkıntılar çeken yönetim, sezonun başında Muslera'nın transferiyle rahatladı.


Zaman'ın haberine göre,  Uruguaylı kaleci, son üç sezonda Cim Bom'un kalesini koruyan bütün file bekçilerini yarım sezonda performansıyla geride bıraktı. Genç file bekçisinin başarısında Teknik Direktör Fatih Terim'in desteğinin de önemi büyük oldu. Deneyimli hoca, özellikle "Elleri küçük" diyerek eleştiri yağmuruna tutulan oyuncusuna, "O Avrupa'nın en iyisi. İyi de bir insan. Daha da iyi olacak. Gün geçtikçe defansla anlaşması daha fazlalaşıyor. Kendine güveni, takımın ona güvenini artıyor. Gol yemedikçe bunlar perçinleşiyor." diyerek moral verdi.


Muslera, Galatasaray'ın ligin ilk yarısını lider tamamlamasında da büyük rol oynadı. 17 lig müsabakasının 16'sında forma giyen başarılı isim, kalesinde sadece 11 gol görerek bu alanda Süper Lig'deki diğer file bekçilerini de solladı.


Ter akıttığı tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Sarı-Kırmızılı kaleci, geçtiğimiz sezonlardaki kişisel 'gol yememe' performansını da geliştirdi. Genç Uruguaylı, Lazio'daki son iki sezonun ilk yarılarında 18'er gol görmüştü. Güney Amerika ekibinin kalesini 31 kez koruyan Muslera, bu randevularda da sadece 16 gol yedi.
 

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