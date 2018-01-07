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Kalede tehlikeli temizlik

Hasan DEMİRBAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Kalesi'nde iki görevlinin kale duvarlarını temizleme çalışması, ilgiyle izlendi

07 Ocak 2018 15:13

Hasan DEMİRBAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Kalesi\'nde iki görevlinin kale duvarlarını temizleme çalışması, ilgiyle izlendi.
Kurtuluş Savaşı\'nda en önemli kentlerin başında yer alan Gaziantep\'in tarihi kalesinde, görevliler temizlik çalışması yaptı. İki temizlik görevlisinin çalışması ise dikkati çekti. Bir görevli kalenin yamaç bölümünde bulunan taşları suyla temizlerken bir diğer görevli arkadaşının düşmesini engellemek için beline bağlanan ipi sıkı sıkı tuttu. İkilinin tehlikeli çalışması ilgiyle izlendi.

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