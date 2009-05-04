

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Gökhan Gönül, Aragones görev verdiği takdirde gerekirse kalede bile görev yapabileceğini belirtti.





Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında stoper olarak sahaya çıkan Gökhan Gönül, teknik direktör Luis Aragones'in görev verdiği her mevkide oynayabileceğini belirtirken, ''Hocam bana görev verdiği sürece kalede bile oynarım'' dedi.



Aragones'in hafta içinde kendisine stoperde görev vereceğini söylediğini aktaran Gönül, ''Elimden geleni yaptım. Güzel bir maçtı. Hafta içinde başkanların biraraya gelmesiyle ilgili olarak çok şey söylendi. Bu maçı özellikle bunu için kazanmamız gerekiyordu. Fenerbahçe'nin, tarihinde hiçbir kara lekesi yok. Bunun için kazandık. Bu söylemleri, söyleyenlere yutturduğumuz için mutluyuz'' diye konuştu.

