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Spor

KALECİ ONUR'UN YERİNE TOLGA İSTANBUL (A.A)

07 Şubat 2011 17:09

-KALECİ ONUR'UN YERİNE TOLGA İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Kaleci Onur Kıvrak, (A) Milli Futbol Takımı'nın Güney Kore maçı kadrosundan çıkarıldı.  Federasyondan yapılan açıklamada, dün Medical Park Antalyaspor ile yaptıkları maçta aldığı darbe sonucunda sağ omzunda kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Trabzonspor kalecisi Onur'un, yapılan son tetkikler neticesinde, tedavisinin 9 Şubat Çarşamba gününe kadar tamamlanamayacağı göz önünde bulundurularak, sağlık ekibinin önerisi doğrultusunda aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi. Milli takım teknik ekibinin, Onur'un yerine kadroya Trabzonspor'dan Tolga Zengin'in dahil edilmesini kararlaştırdığı, futbolcunun kampa Trabzon'da katılacağı kaydedildi.

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