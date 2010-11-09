T24 LogoT24 Logo
Spor

KALECİ OBİLALE'YE 100 BİN DOLAR YARDIM ZÜRİH (A.A)

09 Kasım 2010 12:24

-KALECİ OBİLALE'YE 100 BİN DOLAR YARDIM ZÜRİH (A.A) - 09.11.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), geçen ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'na katılmak üzere Angola'ya giden Togo Milli Futbol Takımı'nın otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kaleci Kodjovi Obilale'ye 100 bin dolar yardım yapacak. FIFA'nın açıklamasında, daha önce FIFA Başkanı Sepp Blatter'ın Obilale'ye 25 bin dolar bağışta bulunulacağını açıkladığı, ancak kaleciye tedavisi için 100 bin dolar ek yardım yapılmasına karar verildiği belirtildi. Saldırıda ağır yaralanan Obilale, yetkililerin kendisini yalnız bıraktığını hissettiğini söylemişti. Belkemiğinden ve bacağından sakat kalan Obilale, tekrar futbola dönme ümidi olmadığını, ancak tekrar yürümeyi umduğunu belirtmişti. Togo Milli Futbol Takımı'nın otobüsüne ocak ayında yapılan silahlı saldırıyı, ayrılıkçı gerilla örgütü Cabinda Bölgesinin Kurtuluşu Cephesi (FLEC) üstlenmişti. Saldırıda, milli takımın iletişim sorumlusu Stanislas Ocloo ile yardımcı antrenör Abalo Amelete hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24