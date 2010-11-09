-KALECİ OBİLALE'YE 100 BİN DOLAR YARDIM ZÜRİH (A.A) - 09.11.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), geçen ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'na katılmak üzere Angola'ya giden Togo Milli Futbol Takımı'nın otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kaleci Kodjovi Obilale'ye 100 bin dolar yardım yapacak. FIFA'nın açıklamasında, daha önce FIFA Başkanı Sepp Blatter'ın Obilale'ye 25 bin dolar bağışta bulunulacağını açıkladığı, ancak kaleciye tedavisi için 100 bin dolar ek yardım yapılmasına karar verildiği belirtildi. Saldırıda ağır yaralanan Obilale, yetkililerin kendisini yalnız bıraktığını hissettiğini söylemişti. Belkemiğinden ve bacağından sakat kalan Obilale, tekrar futbola dönme ümidi olmadığını, ancak tekrar yürümeyi umduğunu belirtmişti. Togo Milli Futbol Takımı'nın otobüsüne ocak ayında yapılan silahlı saldırıyı, ayrılıkçı gerilla örgütü Cabinda Bölgesinin Kurtuluşu Cephesi (FLEC) üstlenmişti. Saldırıda, milli takımın iletişim sorumlusu Stanislas Ocloo ile yardımcı antrenör Abalo Amelete hayatını kaybetmişti.