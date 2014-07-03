Kaleci Howard'a Pentagon'dan telefon

Dünya Kupası'nda Belçika'ya karşı yaptığı kurtarışlarla rekor kıran ve internette ABD'nin savunma bakanlığına aday gösterilen Tim Howard'a, gerçek savunma bakanından telefon geldi: Biraz antrenmanla olur...

Belçika ile ABD arasında oynanan Dünya Kupası ikinci tur maçında gülen taraf, uzatmalarda 2-1'lik skorla Belçika olmuştu.

ABD kalecisi Tim Howard, kalesinde gördüğü gollere rağmen en çok gol kurtaran kaleci unvanını ele geçirmiş ve sosyal medyadaki montajlarla internette fenomen haline gelmişti.

'ABD'nin savunma bakanı olsun' denen Howard'a, gerçek savunma bakanı Chuck Hagel telefon geldi.

Konuşmayla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Hagel görüşmede Howard'ı, maçta rekor sayıda kurtarışa imza atması ve takımın Brezilya'da yakaladığı ivmeden dolayı kutladı.

Hagel, kaleci Howard'ı ve tüm takımı Pentagon'a davet ederken, "Biraz antrenmanla bir gün gerçek Savunma Bakanı olabilirsin" diyerek espri yaptı.

Obama da aradı

Ayrıca Howartd, Başkan Barack Obama'dan da telefon aldı. Obama, takım kaptanı Clint Dempsey ile birlikte Howard'ı, gösterdikleri liderlik ve takımın turnuvada sergilediği performanstan dolayı tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın görüşmede iki futbolcuyu, sadece sahada sergiledikleri işlerden dolayı değil, ülkeyi gururlandıracak şekilde temsil görevini yerine getirdikleri için de kutladığı belirtildi.

Obama, takımın performansına övgüler sıralarken, iki futbolcu aracılığıyla, takımın antrenörü Jurgen Klinsmann ve tüm takıma da tebriklerini iletti.