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Ekonomi

Kale Endüstri'den ETMP'ye destek için yüzde 10 indirim

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Kale Endüstri Holding, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı (ETMP) kapsamında kilit ve Kale Alarm grubu ürün ve hizmetlerinin tamamında satış fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurdu

10 Ekim 2018 17:45

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Kale Endüstri Holding, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı (ETMP) kapsamında kilit ve Kale Alarm grubu ürün ve hizmetlerinin tamamında satış fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulayacağını duyurdu.
Enflasyonla mücadele çalışmalarının başarıya ulaşmasında iş dünyasının atacağı adımların da önemli bir katkısı olacağını vurgulayan Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür; “Bu doğrultuda nihai tüketici ile en çok buluşan Kale Kilit markalı kilit ürünlerimiz ile Kale Alarm sistemlerinin ürün ve hizmetlerinde uygulayacağımız yüzde 10 indirimle biz de desteğimizi somut bir şekilde ortaya koyuyoruz.
“Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının korunması adına son derece önemli bir çıkış olduğunu düşünüyor, programın olumlu sonuçlarını hızla alacağımıza inanıyoruz. Bu inançla, Türkiye’nin lider kilit üreticisi olarak sürece katkıda bulunacak her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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