Kale Belediye Başkanı Hayla görevden alındı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Kale ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Erkan Hayla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. AK Parti\'den belediye başkanı seçilip, geçen yıl partisinden istifa eden Hayla, sosyal medya hesabından \"Biz devleti makam için sevmedik\" paylaşımında bulundu.

Kale\'nin bağımsız Belediye Başkanı Erkan Hayla, görevinden alındı. Hayla\'nın neden görevden alındığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından grevinden alınan Hayla, Facebook hesabından \"Biz devleti makam için sevmedik\" paylaşımını yaptı.

Hayla, 2014 yerel seçiminde AK Parti\'den belediye başkanı seçilmiş, geçen yıl da il yönetimine \"Seçilmişler atanmışlara kurban ediliyor\" sözleriyle eleştiride bulunup, AK Parti\'den istifa etmişti. Hayla, 2017 Haziran\'ından bu yana bağımsız olarak görevine devam ediyordu. Görevden alındığına dair kararın eline ulaştığını belirten Erkan Hayla, \"Karar geldi elimize ulaştı. Ne yazık ki görevden alındık. Bir basın açıklaması yapacağım\" dedi.



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