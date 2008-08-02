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Spor

Kale Ataman'a teslim

Manisaspor'un tecrübeli kalecisi Bülent Ataman Altay ile sözleşme imzaladı...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24 -

Manisaspor'un tecrübeli kalecisi Bülent Ataman ile her konuda anlaşma sağlayan Altay Kulübü yönetimi, bu oyuncuyla Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp başkanı Melih Tunç Tandoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni işbaşına gelen yönetim olarak kendilerine öncelikle ''teknik kadroda istikrar sağlamayı'' ilke edindiklerini söyledi. Tandoğan, bu anlayışla mevcut teknik direktör Feyyaz Uçar ve ekibiyle yola devam etme kararı aldıklarını söyledi.


Takımı tanıyan teknik ekibin belirlemeleri doğrultusunda kadroyu biçimlendirerek başarıya ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Tandoğan, ''Transferde amacımız, teknik heyetin belirlediği isimleri kadroya almaktı. Bülent de bu belirlenen futbolcuların en başında yer alan isimdi. Bülent'in belirlenmesinde, sadece futbol kalitesi değil, takıma ağabeylik yapabilecek tecrübeli bir futbolcu oluşu da etkili oldu. Bülent, her yönüyle Altay'a yakışan bir sporcu. Bu transferin, onun için de Altay Kulübü için de hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.


"ÇOK HEYECANLIYIM''
Deneyimli kaleci Bülent Ataman da bir sporcu olarak her zaman hedefleri olduğunu ve 17 yıllık profesyonel spor yaşantısında bugüne dek istediklerini başardığını söyledi.


Altay'da da şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Ataman, ''Şampiyon takımın kalecisi olmak istiyorum. Bunu da takım arkadaşlarımla başaracağımıza inanıyorum. Yönetimin güvenini boşa çıkarmayacağız, onları mahçup etmeyeceğiz'' diye konuştu.


Ataman, bu tür törenlere alışık bir oyuncu olduğunu belirterek, ''Kendimin bile inanmakta güçlük çektiği biçimde heyecanlıyım.  Şaşırtıcı, ama çok heyecanlıyım. Tabii bu da güzel bir şey. İnşallah Altay'ı Turkcell Süper Lig'e çıkaracağız'' dedi.

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