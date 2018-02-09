Kaldırımı yola çevirdiler; yayaları yok saydılar... ..

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) D-100 karayolu Haramidere mevkiinde trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen araçlar, kaldırımı adeta ek bir şerit olarak kullanıyor. Kaldırımda yürüyen yayalara aldırış etmeden ilerleyen, aralarında özel halk otobüslerinin de olduğu araçlar kazaya davetiye çıkarıyor.

İş çıkış saatlerinde yoğunlaşan İstanbul trafiğinin kilit noktalarından birisi de hiç şüphesiz D-100 karayolu. Ana yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikten kaçmak için çeşitli yollara başvuruyor. Karayolunun Haramidere mevkii, Beylikdüzü istikametinde ise ilginç görüntüler kayda geçti. Yayaların kullanması için yapılan kaldırım, sürücüler tarafından adeta ek bir şerit olarak kullanılıyor. Yoğunluğun olduğu saatlerde kaldırıma çıkan araçlar yaya güvenliğini hiçe sayarak kaldırımda ilerliyor. Bazen ters yönde ilerleyen araçların karşı karşıya geldiği de oluyor. O anlardan birinde telefonuna bakan bir yaya kaldırımda iki aracın arasında kaldı.

HALK OTOBÜSLERİ, SERVİS ARAÇLARI...

Kaldırımı kullanan araçlar arasında özel halk otobüsleri ve servis araçları da var. Trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar normal yolda ilerliyormuş gibi kaldırımı kullanıyor. Bu durumun devamlı yaşandığını belirten çevredekiler, bazen kaldırımda bile araç trafiğinin olduğunu söylüyor.

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