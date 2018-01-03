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Kaldırımdan bahçeye düşüp yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Ekrem Kum, kaldırımın altında bulunan bahçeye düşerek yaralandı

03 Ocak 2018 20:41

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, Ekrem Kum, kaldırımın altında bulunan bahçeye düşerek yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekrem Kum, tedavi altına alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Körfez Yeniyalı Mahallesi Belen Caddesi\'nde meydana geldi. Ekrem Kum, kaldırımda otobüs beklerken, bir anda dengesini kaybederek kaldırımın altında bulunan bahçeye düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralanan Ekrem Kum\'u görenler, 112 Acil\'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ekrem Kum\'a ilk müdahalede bulundu. Bu sırada Ekrem Kum\'un olay yerine gelen eşi telaşla eşinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Ekrem Kum tedavi altına alındı.

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