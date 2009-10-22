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Yaşam

Kaldırımda yürüyen yayayı ezdi

22 Ekim 2009 11:50

Ortaköy'de Rum asıllı Türk vatandaşı Panayotis P., aşırı hız yaptığı otomobiliyle benzin istasyonundan yola çıkan moktosiklete çaptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak üniversite öğrencisi Nadir Alioğlu'nu altına aldı. Kazada, Alioğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme Arena önünde meydana geldi. İddialara göre, otomobiliyle aşırı hız yapan Panayotis P., motosikletiyle benzin istasyonundan çıkan İtalyan Pado Sevetti’ye çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra otobüs durağına çarparak kaldırıma çıktı. Savrulan otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Nadir Alioğlu'na çarptı. Otomobilin altında ezilen Alioğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Pado Sevetti ve Panayotis P. ambulansla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi ayakta yapılan Panayotis P. gözaltına alınarak, Arnavutköy Polis Merkeszi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Pado Sevetti'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Çarpan otomobilin önünde gitarı bulunan Nadir Alioğlu'nun cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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